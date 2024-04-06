Что известно о скончавшемся директоре главной свердловской библиотеки

Директор библиотеки Белинского Ольга Опарина скончалась в Екатеринбурге

07 апреля 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Ольге Опариной было 62 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге умерла директор универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского Ольга Опарина. Она руководила учреждением почти 12 лет. Что известно о жизни и достижениях погибшей — в материале URA.RU. Биография Опарина Ольга Дмитриевна родилась в городе Бийске (Алтайский край) в 1961 году. В 1983-м окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт культуры по специальности «Библиотековедение и библиография». Она прошла путь от обычного библиотекаря до заведующей сектором и отделом. До 2012 года работала в научной библиотеке Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина. В общей сложности на руководящих должностях была почти 25 лет. Работы и достижения Опарина была организатором системы повышения квалификации вузовских библиотекарей, она создала программы «Современная библиотека и профессиональное образование» и «Школа библиоменеджера». В 2010—2011 годах была руководителем гранта Фонда Михаила Прохорова. Уже в 2012 году имела 36 научных публикаций и 1 монографию. Помимо этого, постоянно принимала участие в международных и всероссийских конференциях, а также участвовала в разработке и реализации нескольких грантовых проектов. С 2011 года являлась членом Постоянного комитета Секции научно-исследовательской работы Российской библиотечной ассоциации. В 2012 году распоряжением правительства Свердловской области назначена директором универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского. В должности она должна была наладить методическую работу с муниципальными библиотеками, возобновить выпуск информационных и аналитических материалов, а также увеличить роль учреждения как ведущей центральной библиотеки региона. Получила почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Как отзывались об Опариной Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что многие уральцы знали Ольгу Опарину как мудрого и ответственного руководителя, отличного организатора, творческого и открытого человека. «[Ее] управленческий талант позволил превратить главную уральскую сокровищницу знаний и мудрости — областную библиотеку имени В. Г. Белинского — в крупнейший культурно-просветительский и образовательный центр», — приводит слова Куйвашева департамент информационной политики региона. О том, что Опарина скончалась стало известно 7 апреля, причины смерти неизвестны Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге умерла директор универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского Ольга Опарина. Она руководила учреждением почти 12 лет. Что известно о жизни и достижениях погибшей — в материале URA.RU. Опарина Ольга Дмитриевна родилась в городе Бийске (Алтайский край) в 1961 году. В 1983-м окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт культуры по специальности «Библиотековедение и библиография». Она прошла путь от обычного библиотекаря до заведующей сектором и отделом. До 2012 года работала в научной библиотеке Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина. В общей сложности на руководящих должностях была почти 25 лет. Опарина была организатором системы повышения квалификации вузовских библиотекарей, она создала программы «Современная библиотека и профессиональное образование» и «Школа библиоменеджера». В 2010—2011 годах была руководителем гранта Фонда Михаила Прохорова. Уже в 2012 году имела 36 научных публикаций и 1 монографию. Помимо этого, постоянно принимала участие в международных и всероссийских конференциях, а также участвовала в разработке и реализации нескольких грантовых проектов. С 2011 года являлась членом Постоянного комитета Секции научно-исследовательской работы Российской библиотечной ассоциации. В 2012 году распоряжением правительства Свердловской области назначена директором универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского. В должности она должна была наладить методическую работу с муниципальными библиотеками, возобновить выпуск информационных и аналитических материалов, а также увеличить роль учреждения как ведущей центральной библиотеки региона. Получила почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что многие уральцы знали Ольгу Опарину как мудрого и ответственного руководителя, отличного организатора, творческого и открытого человека. «[Ее] управленческий талант позволил превратить главную уральскую сокровищницу знаний и мудрости — областную библиотеку имени В. Г. Белинского — в крупнейший культурно-просветительский и образовательный центр», — приводит слова Куйвашева департамент информационной политики региона. О том, что Опарина скончалась стало известно 7 апреля, причины смерти неизвестны