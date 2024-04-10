Челябинцы скупают декорации и мебель для садов

Wildberries: челябинцы увеличили спрос на садовую мебель и декорации

11 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Челябинцы увеличили спрос на садовую мебель Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Челябинской области активно готовятся к дачному сезону, скупая садовую мебель и декорации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы Wildberries, весной 2024 года спрос значительно вырос год к году. «В Челябинской области в шесть раз по сравнению с мартом-апрелем 2023 года увеличился спрос на садовую мебель, в 3,6 раза — на садовые декорации. Значительно больше покупают рассады и саженцев, декоративных растений. В денежном выражении расходы также увеличились», — сообщили в пресс-службе Wildberries. Аналитики выявили предпочтения челябинцев в категории семян. Особой популярностью пользуются семена огурцов «Дуэт», помидоров «Пузата хата», «Жрица», «Чесночный», грунтовые раннеспелые, «Настенька», «Черри» для подоконника. Среди цветочных культур востребованы семена циннии «Персидский ковер» и ромашки Крейзи Дейзи». «Повышенного спроса на рассаду нет. Все в обычных рамках. И семян в продаже было достаточно», — отметила URA.RU глава ассоциации «Овощи» из Челябинска Лидия Смирнова. Собеседница отметила, что в 2024 году автобусы до дачных участков начнут курсировать на неделю раньше обычного из-за более теплой весны. Вместо первого мая рейсы запустят 26 апреля. Маршруты и расписание будет опубликовано в ближайшее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области активно готовятся к дачному сезону, скупая садовую мебель и декорации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы Wildberries, весной 2024 года спрос значительно вырос год к году. «В Челябинской области в шесть раз по сравнению с мартом-апрелем 2023 года увеличился спрос на садовую мебель, в 3,6 раза — на садовые декорации. Значительно больше покупают рассады и саженцев, декоративных растений. В денежном выражении расходы также увеличились», — сообщили в пресс-службе Wildberries. Аналитики выявили предпочтения челябинцев в категории семян. Особой популярностью пользуются семена огурцов «Дуэт», помидоров «Пузата хата», «Жрица», «Чесночный», грунтовые раннеспелые, «Настенька», «Черри» для подоконника. Среди цветочных культур востребованы семена циннии «Персидский ковер» и ромашки Крейзи Дейзи». «Повышенного спроса на рассаду нет. Все в обычных рамках. И семян в продаже было достаточно», — отметила URA.RU глава ассоциации «Овощи» из Челябинска Лидия Смирнова. Собеседница отметила, что в 2024 году автобусы до дачных участков начнут курсировать на неделю раньше обычного из-за более теплой весны. Вместо первого мая рейсы запустят 26 апреля. Маршруты и расписание будет опубликовано в ближайшее время.