Что известно о екатеринбурженке, которая голая резала себя, высунувшись из окна

У екатеринбурженки, резавшей себя на краю окна, двое детей

11 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в доме на Стрелочников Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбурженка Валентина, которая несколько часов просидела на окне пятого этажа дома на Стрелочников и резала себя осколком стекла, работает кассиром в сетевом магазине. У нее двое детей, дочка учится в школе. Об этом URA.RU рассказали соседи и сестра девушки. Утром 11 апреля Валентина разбила окно в квартире и села на край. Соседи вызвали врачей и полицию. Спасателям, которые уговаривали ее залезть обратно, она выдвигала требование — вернуть двоих детей. «Сыну — 20 лет, у него своя семья уже есть. Дочери — 16 лет, она учится в девятом классе. Зачем она просила их вернуть, не знаю. Родительских прав она не лишена», — пояснила URA.RU сестра. Соседи добавили, что девушка работает кассиром в «Магните». По словам жильцов дома, пару дней назад Валентина разбила окна на балконе, выбросив телевизор. Тогда же они вызывали спасателей. Приезжали ли они в тот день, неизвестно. К слову, телевизор и осколки стекла лежали у дома 11 апреля. У девушки есть сожитель — Ринат. «Он инвалид», — рассказала соседка. Мужчина якобы находился в квартире, когда Валентину пытались стащить с окна. «Он испугался и спрятался. Сам по себе тихий и спокойный», — описала его другая соседка. Спасателям удалось снять девушку с окна. Ее посадили в машину скорой помощи и увезли. На окне она просидела около трех часов. У нее в руках был осколок, которым она то стучала по раме, то резала себя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Валентина, которая несколько часов просидела на окне пятого этажа дома на Стрелочников и резала себя осколком стекла, работает кассиром в сетевом магазине. У нее двое детей, дочка учится в школе. Об этом URA.RU рассказали соседи и сестра девушки. Утром 11 апреля Валентина разбила окно в квартире и села на край. Соседи вызвали врачей и полицию. Спасателям, которые уговаривали ее залезть обратно, она выдвигала требование — вернуть двоих детей. «Сыну — 20 лет, у него своя семья уже есть. Дочери — 16 лет, она учится в девятом классе. Зачем она просила их вернуть, не знаю. Родительских прав она не лишена», — пояснила URA.RU сестра. Соседи добавили, что девушка работает кассиром в «Магните». По словам жильцов дома, пару дней назад Валентина разбила окна на балконе, выбросив телевизор. Тогда же они вызывали спасателей. Приезжали ли они в тот день, неизвестно. К слову, телевизор и осколки стекла лежали у дома 11 апреля. У девушки есть сожитель — Ринат. «Он инвалид», — рассказала соседка. Мужчина якобы находился в квартире, когда Валентину пытались стащить с окна. «Он испугался и спрятался. Сам по себе тихий и спокойный», — описала его другая соседка. Спасателям удалось снять девушку с окна. Ее посадили в машину скорой помощи и увезли. На окне она просидела около трех часов. У нее в руках был осколок, которым она то стучала по раме, то резала себя.