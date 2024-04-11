В США признали украинцев жертвами политической борьбы Вашингтона

Экс-директор разведки США Коутс: украинцы стали жертвами политической борьбы США
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг,  stock
Дэн Коутс сообщил, что украинцы стали пешками для США Фото:

Жители Украины оказались в роли жертв в политической борьбе, которую ведет Вашингтон на международной арене. Об этом заявил экс-директор национальной разведки США Дэн Коутс.

«Речь идет о стойкости Америки, которая сейчас находится под вопросом из-за очередной партийной борьбы. Украина и десятки миллионов проживающих там людей стали пешками политического маневрирования Вашингтона. И хотя в наши дни эти маневры не новые ни для меня, ни для американской общественности, обычно ставки не так высоки», — говорится в материале.

Ранее

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Жители Украины оказались в роли жертв в политической борьбе, которую ведет Вашингтон на международной арене. Об этом заявил экс-директор национальной разведки США Дэн Коутс. «Речь идет о стойкости Америки, которая сейчас находится под вопросом из-за очередной партийной борьбы. Украина и десятки миллионов проживающих там людей стали пешками политического маневрирования Вашингтона. И хотя в наши дни эти маневры не новые ни для меня, ни для американской общественности, обычно ставки не так высоки», — говорится в материале. Ранее
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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