Дэн Коутс сообщил, что украинцы стали пешками для США
Жители Украины оказались в роли жертв в политической борьбе, которую ведет Вашингтон на международной арене. Об этом заявил экс-директор национальной разведки США Дэн Коутс.
«Речь идет о стойкости Америки, которая сейчас находится под вопросом из-за очередной партийной борьбы. Украина и десятки миллионов проживающих там людей стали пешками политического маневрирования Вашингтона. И хотя в наши дни эти маневры не новые ни для меня, ни для американской общественности, обычно ставки не так высоки», — говорится
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