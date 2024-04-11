В США признали украинцев жертвами политической борьбы Вашингтона

Экс-директор разведки США Коутс: украинцы стали жертвами политической борьбы США

11 апреля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Дэн Коутс сообщил, что украинцы стали пешками для США Фото: Официальный сайт президента Украины Жители Украины оказались в роли жертв в политической борьбе, которую ведет Вашингтон на международной арене. Об этом заявил экс-директор национальной разведки США Дэн Коутс. «Речь идет о стойкости Америки, которая сейчас находится под вопросом из-за очередной партийной борьбы. Украина и десятки миллионов проживающих там людей стали пешками политического маневрирования Вашингтона. И хотя в наши дни эти маневры не новые ни для меня, ни для американской общественности, обычно ставки не так высоки», — говорится в материале. Ранее Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Украины оказались в роли жертв в политической борьбе, которую ведет Вашингтон на международной арене. Об этом заявил экс-директор национальной разведки США Дэн Коутс. «Речь идет о стойкости Америки, которая сейчас находится под вопросом из-за очередной партийной борьбы. Украина и десятки миллионов проживающих там людей стали пешками политического маневрирования Вашингтона. И хотя в наши дни эти маневры не новые ни для меня, ни для американской общественности, обычно ставки не так высоки», — говорится в материале. Ранее