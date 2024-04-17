Песков: Россия и Китай ищут способы защитить бизнес от санкций США

Россия и Китай совместно ищут варианты хеджирования рисков своих инвесторов с тем, чтобы минимизировать ущерб для торгово-экономических отношений двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Проблема [с запуском депозитарного моста] есть. Мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущерба объему наших торгово-экономических отношений», — пояснил Песков.
Как сообщили «Ведомости», Россия и Китай откладывают запуск депозитарного моста, который упростил бы инвесторам доступ на рынки друг друга. Система разрабатывается уже около 10 лет. Основной причиной называются политические — опасения Пекина американских санкций.
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