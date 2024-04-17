Жители пожаловались, что в школах челябинского города дети мерзнут без отопления

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей
В мэрии информацию об отсутствии отопления в школах опровергают Фото:

В школах Локомотивного городского округа (Челябинская область) выключили отопление, сообщили местные жители 17 апреля в местных пабликах в соцсетях. Однако в мэрии информацию опровергли.

«В школах отключили отопление, дети мерзнут, крыша течет после капремонта. Примите, пожалуйста, меры», — пишут жители в сообществе «Подслушано в Карталах» в соцсети «Вконтакте».

В комментариях жители сообщают, что вода с потолка бежит в младшей школе, а также в спортивном зале. На сайте учреждения о проблемах с ремонтом и отоплением информации нет.

В мэрии Локомотивного городского округа на звонок URA.RU сообщили, что эта информация не соответствует действительности. В обоих зданиях школы города отопление есть.

Речь идет о той самой школе, где в июне 2022 года во время протечки крыши обвалился потолок. Власти падение потолка отрицали, заявив, что «только спланировала потолочная плитка». Позже школу затопило ливнем. После этого власти признали проблему и провели капитальный ремонт крыши. Читатели URA.RU, после ремонта крыша все равно протекает, из-за чего пришлось отключить отопление.

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В школах Локомотивного городского округа (Челябинская область) выключили отопление, сообщили местные жители 17 апреля в местных пабликах в соцсетях. Однако в мэрии информацию опровергли. «В школах отключили отопление, дети мерзнут, крыша течет после капремонта. Примите, пожалуйста, меры», — пишут жители в сообществе «Подслушано в Карталах» в соцсети «Вконтакте». В комментариях жители сообщают, что вода с потолка бежит в младшей школе, а также в спортивном зале. На сайте учреждения о проблемах с ремонтом и отоплением информации нет. В мэрии Локомотивного городского округа на звонок URA.RU сообщили, что эта информация не соответствует действительности. В обоих зданиях школы города отопление есть. Речь идет о той самой школе, где в июне 2022 года во время протечки крыши обвалился потолок. Власти падение потолка отрицали, заявив, что «только спланировала потолочная плитка». Позже школу затопило ливнем. После этого власти признали проблему и провели капитальный ремонт крыши. Читатели URA.RU, после ремонта крыша все равно протекает, из-за чего пришлось отключить отопление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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