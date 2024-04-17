Полковник ФСБ Васильев стал замруководителя администрации пермского губернатора

17 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

До 15 апреля пост замруководителя администрации занимал экс-сотрудник УФСБ Артем Облацов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заместителем главы администрации губернатора, начальником контрольного департамента стал Сергей Васильев. Информация об этом содержится на сайте администрации. На эту должность Васильев перешел с поста замруководителя УФСБ по Калининградской области. «Васильев Сергей Викторович. Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края, директор контрольного департамента», — говорится на сайте. По данным «Коммерсант-Прикамье», Васильев 20 лет служил в органах ФСБ России. Он занимал руководящие посты в пермском и волгоградском УФСБ. Имеет звание полковника. Весной 2024 года он уволился из органов с проста замначальника УФСБ по Калининградской области. Источники URA.RU связывают это назначение с усилением экс-замначальника пермского управления ФСБ (2001-2011) Леонидом Михайлюком. Васильев работал под его руководством, так же как и назначенный в ноябре руководителем службы Андрей Ляпкин. Должность замруководителя администрации губернатора стала вакантной в марте. Занимавший ее другой бывший сотрудник УФСБ Артем Облацов ушел на завод «Протон-ПМ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместителем главы администрации губернатора, начальником контрольного департамента стал Сергей Васильев. Информация об этом содержится на сайте администрации. На эту должность Васильев перешел с поста замруководителя УФСБ по Калининградской области. «Васильев Сергей Викторович. Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края, директор контрольного департамента», — говорится на сайте. По данным «Коммерсант-Прикамье», Васильев 20 лет служил в органах ФСБ России. Он занимал руководящие посты в пермском и волгоградском УФСБ. Имеет звание полковника. Весной 2024 года он уволился из органов с проста замначальника УФСБ по Калининградской области. Источники URA.RU связывают это назначение с усилением экс-замначальника пермского управления ФСБ (2001-2011) Леонидом Михайлюком. Васильев работал под его руководством, так же как и назначенный в ноябре руководителем службы Андрей Ляпкин. Должность замруководителя администрации губернатора стала вакантной в марте. Занимавший ее другой бывший сотрудник УФСБ Артем Облацов ушел на завод «Протон-ПМ».