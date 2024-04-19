19 апреля 2024

РБК: из дела Стрелкова пропал ключевой документ

© Служба новостей «URA.RU»
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Из материалов уголовного дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова исчез важный документ. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Молохов. Речь идет о документе, который подтверждал согласие одной из воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.

«Этот документ является ключевым», — подчеркнул Молохов в беседе с РБК. Он уточнил, что пропажа была выявлена в ходе ознакомления с материалами дела в апелляционной инстанции.

Документ, подтверждающий согласие воинской части на заключение контракта со Стрелковым, планировалось использовать в судебном заседании 15 мая. «Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», — пояснил адвокат. Исчезновение бумаги может привести к отложению судебного заседания на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что защита Стрелкова, осужденного за экстремизм, намерена обратиться с просьбой о его направлении на военную службу. Судебное рассмотрение апелляции запланировано на 15 мая в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве.

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Из материалов уголовного дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова исчез важный документ. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Молохов. Речь идет о документе, который подтверждал согласие одной из воинских частей на заключение контракта со Стрелковым. «Этот документ является ключевым», — подчеркнул Молохов в беседе с РБК. Он уточнил, что пропажа была выявлена в ходе ознакомления с материалами дела в апелляционной инстанции. Документ, подтверждающий согласие воинской части на заключение контракта со Стрелковым, планировалось использовать в судебном заседании 15 мая. «Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», — пояснил адвокат. Исчезновение бумаги может привести к отложению судебного заседания на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что защита Стрелкова, осужденного за экстремизм, намерена обратиться с просьбой о его направлении на военную службу. Судебное рассмотрение апелляции запланировано на 15 мая в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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