РБК: из дела Стрелкова пропал ключевой документ

20 апреля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Из материалов уголовного дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова исчез важный документ. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Молохов. Речь идет о документе, который подтверждал согласие одной из воинских частей на заключение контракта со Стрелковым. «Этот документ является ключевым», — подчеркнул Молохов в беседе с РБК. Он уточнил, что пропажа была выявлена в ходе ознакомления с материалами дела в апелляционной инстанции. Документ, подтверждающий согласие воинской части на заключение контракта со Стрелковым, планировалось использовать в судебном заседании 15 мая. «Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», — пояснил адвокат. Исчезновение бумаги может привести к отложению судебного заседания на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что защита Стрелкова, осужденного за экстремизм, намерена обратиться с просьбой о его направлении на военную службу. Судебное рассмотрение апелляции запланировано на 15 мая в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из материалов уголовного дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова исчез важный документ. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Молохов. Речь идет о документе, который подтверждал согласие одной из воинских частей на заключение контракта со Стрелковым. «Этот документ является ключевым», — подчеркнул Молохов в беседе с РБК. Он уточнил, что пропажа была выявлена в ходе ознакомления с материалами дела в апелляционной инстанции. Документ, подтверждающий согласие воинской части на заключение контракта со Стрелковым, планировалось использовать в судебном заседании 15 мая. «Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», — пояснил адвокат. Исчезновение бумаги может привести к отложению судебного заседания на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что защита Стрелкова, осужденного за экстремизм, намерена обратиться с просьбой о его направлении на военную службу. Судебное рассмотрение апелляции запланировано на 15 мая в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве.