Пермские подростки стали чаще нарушать закон

23 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Преступления в отношении подростков тоже увеличились Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми увеличилось количество подростков, нарушивших закон. В 2023 году несовершеннолетние совершили на 15% больше преступлений, чем годом ранее. Об этом рассказал в своем докладе прокурор города Перми Егор Шмырин во время заседания Пермской городской думы, передает корреспондент URA.RU. «Зафиксирован рост преступлений, совершенных подростками. В 2023 году закон нарушили 170 несовершеннолетних граждан, а в 2022 году — 147», — сообщил Егор Шмырин. По мнению прокурора, одной из причин роста преступлений является доступность информации в интернете. Также Шмырин добавил, что в 2023 году увеличилось количество правонарушений в отношении подростков, в том числе покушений на половую неприкосновенность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми увеличилось количество подростков, нарушивших закон. В 2023 году несовершеннолетние совершили на 15% больше преступлений, чем годом ранее. Об этом рассказал в своем докладе прокурор города Перми Егор Шмырин во время заседания Пермской городской думы, передает корреспондент URA.RU. «Зафиксирован рост преступлений, совершенных подростками. В 2023 году закон нарушили 170 несовершеннолетних граждан, а в 2022 году — 147», — сообщил Егор Шмырин. По мнению прокурора, одной из причин роста преступлений является доступность информации в интернете. Также Шмырин добавил, что в 2023 году увеличилось количество правонарушений в отношении подростков, в том числе покушений на половую неприкосновенность.