22 апреля 2024

Пермские подростки стали чаще нарушать закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, подростки, виды перми, подросток в костюме пикачу
Преступления в отношении подростков тоже увеличились Фото:

В Перми увеличилось количество подростков, нарушивших закон. В 2023 году несовершеннолетние совершили на 15% больше преступлений, чем годом ранее. Об этом рассказал в своем докладе прокурор города Перми Егор Шмырин во время заседания Пермской городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«Зафиксирован рост преступлений, совершенных подростками. В 2023 году закон нарушили 170 несовершеннолетних граждан, а в 2022 году — 147», — сообщил Егор Шмырин.

По мнению прокурора, одной из причин роста преступлений является доступность информации в интернете. Также Шмырин добавил, что в 2023 году увеличилось количество правонарушений в отношении подростков, в том числе покушений на половую неприкосновенность.

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В Перми увеличилось количество подростков, нарушивших закон. В 2023 году несовершеннолетние совершили на 15% больше преступлений, чем годом ранее. Об этом рассказал в своем докладе прокурор города Перми Егор Шмырин во время заседания Пермской городской думы, передает корреспондент URA.RU. «Зафиксирован рост преступлений, совершенных подростками. В 2023 году закон нарушили 170 несовершеннолетних граждан, а в 2022 году — 147», — сообщил Егор Шмырин. По мнению прокурора, одной из причин роста преступлений является доступность информации в интернете. Также Шмырин добавил, что в 2023 году увеличилось количество правонарушений в отношении подростков, в том числе покушений на половую неприкосновенность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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