В Екатеринбурге скончался заслуженный врач РФ

В Екатеринбурге 23 апреля умер на 72-м году жизни заведующий отделением сосудистой хирургии Свердловской областной клинической больницы №1 Борис Фадин. Об этом рассказали в пресс-службе СОКБ №1.
«Весь коллектив областной больницы скорбит о безвременной кончине Бориса Васильевича. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей. Администрация СОКБ №1 и минздрав Свердловской области выражают искреннее соболезнование родным, близким и всем, кто знал и любил Бориса Фадина», — следует из сообщения.
Фадин был одним из родоначальников уральской трансплантологии. Еще в 1989 году он изучал проблемы органного донорства и трансплантации внутренних органов на Урале, а уже через год выполнил первую в регионе успешную пересадку почки. В 2004 году при участии Фадина была успешна выполнена первая пересадка печени, а в 2006-м — пересадка сердца. В больнице отмечают, что он внедрял новейшие методы и технологии, а также проводил операции, которые не делают больше нигде в Свердловской области.
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