В Челябинске работника убило ударом тока

В Челябинске работник одной из компаний получил смертельный удар электротоком. Как рассказал URA.RU источник в энергетической отрасли, предварительно, сотрудник нарушил технику безопасности при проведении работ.
«Работник имел необходимую квалификацию для проведения электромонтажных работ. Но, предварительно, во время их выполнения нарушил технику безопасности. В результате получил разряд, который стал для него смертельным», — рассказал URA.RU источник.
По данным агентства, инцидент произошел возле одного из домов по Университетской набережной. Работнику было 50 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!