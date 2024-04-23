В Челябинске работника убило ударом тока

24 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Электрик погиб при выполнении работ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске работник одной из компаний получил смертельный удар электротоком. Как рассказал URA.RU источник в энергетической отрасли, предварительно, сотрудник нарушил технику безопасности при проведении работ. «Работник имел необходимую квалификацию для проведения электромонтажных работ. Но, предварительно, во время их выполнения нарушил технику безопасности. В результате получил разряд, который стал для него смертельным», — рассказал URA.RU источник. По данным агентства, инцидент произошел возле одного из домов по Университетской набережной. Работнику было 50 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске работник одной из компаний получил смертельный удар электротоком. Как рассказал URA.RU источник в энергетической отрасли, предварительно, сотрудник нарушил технику безопасности при проведении работ. «Работник имел необходимую квалификацию для проведения электромонтажных работ. Но, предварительно, во время их выполнения нарушил технику безопасности. В результате получил разряд, который стал для него смертельным», — рассказал URA.RU источник. По данным агентства, инцидент произошел возле одного из домов по Университетской набережной. Работнику было 50 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.