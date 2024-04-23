23 апреля 2024

В Челябинске работника убило ударом тока

© Служба новостей «URA.RU»
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Электрик погиб при выполнении работ Фото:

В Челябинске работник одной из компаний получил смертельный удар электротоком. Как рассказал URA.RU источник в энергетической отрасли, предварительно, сотрудник нарушил технику безопасности при проведении работ.

«Работник имел необходимую квалификацию для проведения электромонтажных работ. Но, предварительно, во время их выполнения нарушил технику безопасности. В результате получил разряд, который стал для него смертельным», — рассказал URA.RU источник.

По данным агентства, инцидент произошел возле одного из домов по Университетской набережной. Работнику было 50 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске работник одной из компаний получил смертельный удар электротоком. Как рассказал URA.RU источник в энергетической отрасли, предварительно, сотрудник нарушил технику безопасности при проведении работ. «Работник имел необходимую квалификацию для проведения электромонтажных работ. Но, предварительно, во время их выполнения нарушил технику безопасности. В результате получил разряд, который стал для него смертельным», — рассказал URA.RU источник. По данным агентства, инцидент произошел возле одного из домов по Университетской набережной. Работнику было 50 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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