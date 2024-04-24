В Екатеринбурге продают золотые куличи почти за 10 тысяч рублей. Видео

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Освящение куличей на хлебзаводе Абсолют. Тюмень, пасха, куличи, хлебозавод, производство куличей
Куличи наполняют трюфельной карамелью Фото:

В екатеринбургском ресторане «Итальянцы» начали готовить золотые куличи. Стоимость одного составляет 9,5 тысячи рублей. Об этом рассказали представители заведения на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Открываем предзаказы к Светлой Пасхе. Ароматный золотой кулич (9500 рублей) с начинкой из трюфельной карамели», — следует из сообщения.

Жители Екатеринбурга в 2023 году вошли в топ-3 лидеров по объему купленных куличей и кексов на Пасху. Во всероссийском рейтинге уральская столица заняла третье место, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

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В екатеринбургском ресторане «Итальянцы» начали готовить золотые куличи. Стоимость одного составляет 9,5 тысячи рублей. Об этом рассказали представители заведения на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Открываем предзаказы к Светлой Пасхе. Ароматный золотой кулич (9500 рублей) с начинкой из трюфельной карамели», — следует из сообщения. Жители Екатеринбурга в 2023 году вошли в топ-3 лидеров по объему купленных куличей и кексов на Пасху. Во всероссийском рейтинге уральская столица заняла третье место, уступив Москве и Санкт-Петербургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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