Куличи наполняют трюфельной карамелью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В екатеринбургском ресторане «Итальянцы» начали готовить золотые куличи. Стоимость одного составляет 9,5 тысячи рублей. Об этом рассказали представители заведения на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Открываем предзаказы к Светлой Пасхе. Ароматный золотой кулич (9500 рублей) с начинкой из трюфельной карамели», — следует из сообщения.

Жители Екатеринбурга в 2023 году вошли в топ-3 лидеров по объему купленных куличей и кексов на Пасху. Во всероссийском рейтинге уральская столица заняла третье место, уступив Москве и Санкт-Петербургу.