Замминистра обороны Тимур Иванов попросил суд не заключать его под стражу

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Тимур Иванов заявил, что ему нужно ухаживать за детьми Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Замминистра обороны Тимур Иванов просил суд не применять к нему меру пресечения в виде ареста, мотивируя это тем, что у него большая семья и дети, за которыми он должен ухаживать. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Тимур Иванов просил не арестовывать его, поскольку у него много детей и ему надо о них заботиться», — сообщил он РБК. Однако следствие считает, что благодаря своему высокому служебному положению Иванов может оказывать давление на свидетелей, уничтожать улики или попытаться скрыться от правосудия.

Источник «Известий» утверждает, что на судебном заседании интересы заместителя министра обороны представляли трое юристов. Также стало известно, что Иванов не использовал свое законное право отказаться от дачи показаний против себя и продолжает взаимодействовать с органами следствия.

Иванова подозревают в крупной взятке на сумму больше одного миллиона рублей. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить прибыль.

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Замминистра обороны Тимур Иванов просил суд не применять к нему меру пресечения в виде ареста, мотивируя это тем, что у него большая семья и дети, за которыми он должен ухаживать. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев. «Тимур Иванов просил не арестовывать его, поскольку у него много детей и ему надо о них заботиться», — сообщил он РБК. Однако следствие считает, что благодаря своему высокому служебному положению Иванов может оказывать давление на свидетелей, уничтожать улики или попытаться скрыться от правосудия. Источник «Известий» утверждает, что на судебном заседании интересы заместителя министра обороны представляли трое юристов. Также стало известно, что Иванов не использовал свое законное право отказаться от дачи показаний против себя и продолжает взаимодействовать с органами следствия. Иванова подозревают в крупной взятке на сумму больше одного миллиона рублей. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить прибыль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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