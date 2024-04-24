Два челябинских автобуса изменят график движения

24 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Автобусы №19 и 91 переходят на регтариф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два автобуса в Челябинске с 1 мая после перехода на регулируемый тариф изменят графики движения и будут ходить раз в 5-10 минут. Речь идет о маршрутах №19 «Чистопольская — Приборостроительная»№« и 91 ТК Молния — поселок Градский прииск», сообщает Областная служба перевозчика. «С 1 мая маршруты 19 и 91 переводятся на регулируемый тариф. На маршрут №19 будут выходить 30 автобусов малого класса с интервалом 5-10 минут, на №91 — выйдут 10 автобусов малого класса и 20 автобусов среднего класса с интервалом 5-10 минут», — уточнили в пресс-службе организации. В службе добавили, что после перехода на регтариф пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, а также пользоваться пересадочным билетом и ежемесячной проездной картой с безлимитными поездками. На 19 маршруте первый рейс стартует с остановки «Чистопольская» в 5:20, с «Приборостроителей» в 5:45, последние рейсы отправятся в 22:00. Обслуживать маршрут будет компания «Автолайн». На 91 маршруте большинство рейсов будут доходить до улицы Салавата Юлаева. Первый рейс от ТК «Молния» стартует в 5:38, от Салавата Юлаева — в 5:24, от Градского прииска — в 5:56, последний рейс будет уходить от ТК «Молния» в 22:12, от Салавата Юлаева — в 22:21, от Градского прииска — в 20:08. Работа поручена компании «Автотранспортное предприятие 1». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два автобуса в Челябинске с 1 мая после перехода на регулируемый тариф изменят графики движения и будут ходить раз в 5-10 минут. Речь идет о маршрутах №19 «Чистопольская — Приборостроительная»№« и 91 ТК Молния — поселок Градский прииск», сообщает Областная служба перевозчика. «С 1 мая маршруты 19 и 91 переводятся на регулируемый тариф. На маршрут №19 будут выходить 30 автобусов малого класса с интервалом 5-10 минут, на №91 — выйдут 10 автобусов малого класса и 20 автобусов среднего класса с интервалом 5-10 минут», — уточнили в пресс-службе организации. В службе добавили, что после перехода на регтариф пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, а также пользоваться пересадочным билетом и ежемесячной проездной картой с безлимитными поездками. На 19 маршруте первый рейс стартует с остановки «Чистопольская» в 5:20, с «Приборостроителей» в 5:45, последние рейсы отправятся в 22:00. Обслуживать маршрут будет компания «Автолайн». На 91 маршруте большинство рейсов будут доходить до улицы Салавата Юлаева. Первый рейс от ТК «Молния» стартует в 5:38, от Салавата Юлаева — в 5:24, от Градского прииска — в 5:56, последний рейс будет уходить от ТК «Молния» в 22:12, от Салавата Юлаева — в 22:21, от Градского прииска — в 20:08. Работа поручена компании «Автотранспортное предприятие 1».