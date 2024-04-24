24 апреля 2024

Два миллиона уральцев проголосовали в конкурсе за федеральные деньги

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Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Свердловской области. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев призвал уральцев голосовать за благоустройство парков Фото:

Регионы УрФО активно участвуют в голосовании за выбор парков, которые отреставрируют на федеральные деньги в 2025 году. В акции уже приняли участии два миллиона человек, рассказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«До завершения голосования за объекты благоустройства остались считанные дни. Кто еще не принял в нем участие, призываю найти несколько минут и сделать свой выбор. Какими будут города, зависит от каждого из нас», — обратился Якушев к жителям Урала.

Еще две недели назад за благоустройство проголосовали полтора миллиона уральцев. В конкурсе участвуют 475 проектов территорий в 141 городе УрФО. Голосование проходит до 30 апреля. Отмечается, что в 2024 году власти отреставрируют 303 общественных места отдыха и 72 двора.

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Регионы УрФО активно участвуют в голосовании за выбор парков, которые отреставрируют на федеральные деньги в 2025 году. В акции уже приняли участии два миллиона человек, рассказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «До завершения голосования за объекты благоустройства остались считанные дни. Кто еще не принял в нем участие, призываю найти несколько минут и сделать свой выбор. Какими будут города, зависит от каждого из нас», — обратился Якушев к жителям Урала. Еще две недели назад за благоустройство проголосовали полтора миллиона уральцев. В конкурсе участвуют 475 проектов территорий в 141 городе УрФО. Голосование проходит до 30 апреля. Отмечается, что в 2024 году власти отреставрируют 303 общественных места отдыха и 72 двора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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