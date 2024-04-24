Два миллиона уральцев проголосовали в конкурсе за федеральные деньги

25 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев призвал уральцев голосовать за благоустройство парков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Регионы УрФО активно участвуют в голосовании за выбор парков, которые отреставрируют на федеральные деньги в 2025 году. В акции уже приняли участии два миллиона человек, рассказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «До завершения голосования за объекты благоустройства остались считанные дни. Кто еще не принял в нем участие, призываю найти несколько минут и сделать свой выбор. Какими будут города, зависит от каждого из нас», — обратился Якушев к жителям Урала. Еще две недели назад за благоустройство проголосовали полтора миллиона уральцев. В конкурсе участвуют 475 проектов территорий в 141 городе УрФО. Голосование проходит до 30 апреля. Отмечается, что в 2024 году власти отреставрируют 303 общественных места отдыха и 72 двора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионы УрФО активно участвуют в голосовании за выбор парков, которые отреставрируют на федеральные деньги в 2025 году. В акции уже приняли участии два миллиона человек, рассказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «До завершения голосования за объекты благоустройства остались считанные дни. Кто еще не принял в нем участие, призываю найти несколько минут и сделать свой выбор. Какими будут города, зависит от каждого из нас», — обратился Якушев к жителям Урала. Еще две недели назад за благоустройство проголосовали полтора миллиона уральцев. В конкурсе участвуют 475 проектов территорий в 141 городе УрФО. Голосование проходит до 30 апреля. Отмечается, что в 2024 году власти отреставрируют 303 общественных места отдыха и 72 двора.