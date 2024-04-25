Кольцово требует от Росавиации 21 миллион за обслуживание спецбортов

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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово
Первую заявку Кольцово Росавиация отменила (архивное фото) Фото:

Руководство екатеринбургского аэропорта Кольцово через суд добивается от Росавиации выплаты субсидии в 21,6 млн рублей за обслуживание спецбортов. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Арбитражный суд рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления АО „Аэропорт Кольцово“ к Федеральному агентству воздушного транспорта о признании недействительным отказа в предоставлении АО „Аэропорт Кольцово“ субсидии. Об обязании Федеральное агентство воздушного транспорта восстановить нарушенные права путем перечисления денежных средств субсидии в размере 21670 853,97 рублей на банковские реквизиты», — говорится в документе.

В 2023 году Росавиация включила аэропорт Кольцово в список организаций, которым будет компенсирован ущерб от недополученных доходов за обслуживание самолетов Минобороны, ФСБ, МЧС и других ведомств. Администрация аэропорта подала две заявки на компенсацию: на сумму 21,6 млн рублей и на сумму 220 млн рублей. Росавиация отклонила первую заявку.

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Руководство екатеринбургского аэропорта Кольцово через суд добивается от Росавиации выплаты субсидии в 21,6 млн рублей за обслуживание спецбортов. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Москвы. «Арбитражный суд рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления АО „Аэропорт Кольцово“ к Федеральному агентству воздушного транспорта о признании недействительным отказа в предоставлении АО „Аэропорт Кольцово“ субсидии. Об обязании Федеральное агентство воздушного транспорта восстановить нарушенные права путем перечисления денежных средств субсидии в размере 21670 853,97 рублей на банковские реквизиты», — говорится в документе. В 2023 году Росавиация включила аэропорт Кольцово в список организаций, которым будет компенсирован ущерб от недополученных доходов за обслуживание самолетов Минобороны, ФСБ, МЧС и других ведомств. Администрация аэропорта подала две заявки на компенсацию: на сумму 21,6 млн рублей и на сумму 220 млн рублей. Росавиация отклонила первую заявку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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