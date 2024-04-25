Кольцово требует от Росавиации 21 миллион за обслуживание спецбортов

25 апреля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Первую заявку Кольцово Росавиация отменила (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Руководство екатеринбургского аэропорта Кольцово через суд добивается от Росавиации выплаты субсидии в 21,6 млн рублей за обслуживание спецбортов. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Москвы. «Арбитражный суд рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления АО „Аэропорт Кольцово“ к Федеральному агентству воздушного транспорта о признании недействительным отказа в предоставлении АО „Аэропорт Кольцово“ субсидии. Об обязании Федеральное агентство воздушного транспорта восстановить нарушенные права путем перечисления денежных средств субсидии в размере 21670 853,97 рублей на банковские реквизиты», — говорится в документе. В 2023 году Росавиация включила аэропорт Кольцово в список организаций, которым будет компенсирован ущерб от недополученных доходов за обслуживание самолетов Минобороны, ФСБ, МЧС и других ведомств. Администрация аэропорта подала две заявки на компенсацию: на сумму 21,6 млн рублей и на сумму 220 млн рублей. Росавиация отклонила первую заявку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство екатеринбургского аэропорта Кольцово через суд добивается от Росавиации выплаты субсидии в 21,6 млн рублей за обслуживание спецбортов. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Москвы. «Арбитражный суд рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления АО „Аэропорт Кольцово“ к Федеральному агентству воздушного транспорта о признании недействительным отказа в предоставлении АО „Аэропорт Кольцово“ субсидии. Об обязании Федеральное агентство воздушного транспорта восстановить нарушенные права путем перечисления денежных средств субсидии в размере 21670 853,97 рублей на банковские реквизиты», — говорится в документе. В 2023 году Росавиация включила аэропорт Кольцово в список организаций, которым будет компенсирован ущерб от недополученных доходов за обслуживание самолетов Минобороны, ФСБ, МЧС и других ведомств. Администрация аэропорта подала две заявки на компенсацию: на сумму 21,6 млн рублей и на сумму 220 млн рублей. Росавиация отклонила первую заявку.