Кольцово требует от Росавиации 21 миллион за обслуживание спецбортов

Руководство екатеринбургского аэропорта Кольцово через суд добивается от Росавиации выплаты субсидии в 21,6 млн рублей за обслуживание спецбортов. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
«Арбитражный суд рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления АО „Аэропорт Кольцово“ к Федеральному агентству воздушного транспорта о признании недействительным отказа в предоставлении АО „Аэропорт Кольцово“ субсидии. Об обязании Федеральное агентство воздушного транспорта восстановить нарушенные права путем перечисления денежных средств субсидии в размере 21670 853,97 рублей на банковские реквизиты», — говорится в документе.
В 2023 году Росавиация включила аэропорт Кольцово в список организаций, которым будет компенсирован ущерб от недополученных доходов за обслуживание самолетов Минобороны, ФСБ, МЧС и других ведомств. Администрация аэропорта подала две заявки на компенсацию: на сумму 21,6 млн рублей и на сумму 220 млн рублей. Росавиация отклонила первую заявку.
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