Челябинцы выбрали направления для жарки шашлыков на майских праздниках

Жители Челябинска определились с направлениями для жарки шашлыков на майских праздниках. Как следует из опроса платформы «Авито Путешествия», мясное блюдо собрались готовить 64% опрошенных, причем почти половина горожан отправятся на дачи.
«Из тех, кто уже спланировал майские выходные, 49% горожан предпочтут провести их за городом на даче. Причем 64% перед праздниками закупаются шашлыком и едой», — сообщили в «Авито Путешествиях».
Согласно опросу, 36% опрошенных планируют взять отгулы для того, чтобы насладиться полноценным отдыхом между праздничными днями. Из всех дачников работами на участке займутся 27% челябинцев.
В городе остается каждый пятый житель. Еще 12% собрались посетить дом отдыха или поселиться на время в гостиницах за городом. В путешествие по России отправится 17% респондентов. Каждый десятый посетит театр, музей, выставку или концерт. Среди опрошенных 14% заявили, что будут лежать на диване.
На отдых в мае в среднем горожане готовы потратить порядка 23 тысяч рублей. Больше трат запланировали только жители центральных регионов страны. В большинстве федеральных округов россияне намерены уложиться в 20 тысяч рублей.
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