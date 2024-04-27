Челябинцы выбрали направления для жарки шашлыков на майских праздниках

«Авито»: челябинцы определились с местами для жарки шашлыков на майских выходных
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Соревнования в КСК "Дубрава". Свердловская область, Верхнее Дуброво, уличное кафе, шашлык, жарка мяса, пища, лето, уличная еда, еда
Большинство челябинцев на майские праздники будет жарить шашлыки Фото:

Жители Челябинска определились с направлениями для жарки шашлыков на майских праздниках. Как следует из опроса платформы «Авито Путешествия», мясное блюдо собрались готовить 64% опрошенных, причем почти половина горожан отправятся на дачи.

«Из тех, кто уже спланировал майские выходные, 49% горожан предпочтут провести их за городом на даче. Причем 64% перед праздниками закупаются шашлыком и едой», — сообщили в «Авито Путешествиях».

Согласно опросу, 36% опрошенных планируют взять отгулы для того, чтобы насладиться полноценным отдыхом между праздничными днями. Из всех дачников работами на участке займутся 27% челябинцев.

В городе остается каждый пятый житель. Еще 12% собрались посетить дом отдыха или поселиться на время в гостиницах за городом. В путешествие по России отправится 17% респондентов. Каждый десятый посетит театр, музей, выставку или концерт. Среди опрошенных 14% заявили, что будут лежать на диване.

На отдых в мае в среднем горожане готовы потратить порядка 23 тысяч рублей. Больше трат запланировали только жители центральных регионов страны. В большинстве федеральных округов россияне намерены уложиться в 20 тысяч рублей.

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Жители Челябинска определились с направлениями для жарки шашлыков на майских праздниках. Как следует из опроса платформы «Авито Путешествия», мясное блюдо собрались готовить 64% опрошенных, причем почти половина горожан отправятся на дачи. «Из тех, кто уже спланировал майские выходные, 49% горожан предпочтут провести их за городом на даче. Причем 64% перед праздниками закупаются шашлыком и едой», — сообщили в «Авито Путешествиях». Согласно опросу, 36% опрошенных планируют взять отгулы для того, чтобы насладиться полноценным отдыхом между праздничными днями. Из всех дачников работами на участке займутся 27% челябинцев. В городе остается каждый пятый житель. Еще 12% собрались посетить дом отдыха или поселиться на время в гостиницах за городом. В путешествие по России отправится 17% респондентов. Каждый десятый посетит театр, музей, выставку или концерт. Среди опрошенных 14% заявили, что будут лежать на диване. На отдых в мае в среднем горожане готовы потратить порядка 23 тысяч рублей. Больше трат запланировали только жители центральных регионов страны. В большинстве федеральных округов россияне намерены уложиться в 20 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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