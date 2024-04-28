В Пулково перестали принимать неправильно упакованный багаж

28 апреля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Пассажиры Пулково не смогут самостоятельно упаковывать багаж, так как это не соответствует правилам аэропорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) озвучили новые требования к упаковке багажа. Теперь не будут принимать кладь, вручную упакованную в пищевую пленку. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта. «Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта», — уточнили представители компании «Воздушные ворота Северной столицы» в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что багаж, упакованный в пищевую пленку, не соответствует правилам. Для решения проблемы пассажирам предлагается обратиться на стойку регистрации. В марте сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажиры могут самостоятельно упаковывать багаж. Однако данная возможность доступна только на рейсах нескольких авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) озвучили новые требования к упаковке багажа. Теперь не будут принимать кладь, вручную упакованную в пищевую пленку. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта. «Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта», — уточнили представители компании «Воздушные ворота Северной столицы» в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что багаж, упакованный в пищевую пленку, не соответствует правилам. Для решения проблемы пассажирам предлагается обратиться на стойку регистрации. В марте сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажиры могут самостоятельно упаковывать багаж. Однако данная возможность доступна только на рейсах нескольких авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».