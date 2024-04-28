28 апреля 2024

В Пулково перестали принимать неправильно упакованный багаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, чемоданы, багаж, споттинг, багажное отделение
Пассажиры Пулково не смогут самостоятельно упаковывать багаж, так как это не соответствует правилам аэропорта Фото:

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) озвучили новые требования к упаковке багажа. Теперь не будут принимать кладь, вручную упакованную в пищевую пленку. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта», — уточнили представители компании «Воздушные ворота Северной столицы» в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что багаж, упакованный в пищевую пленку, не соответствует правилам. Для решения проблемы пассажирам предлагается обратиться на стойку регистрации.

В марте сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажиры могут самостоятельно упаковывать багаж. Однако данная возможность доступна только на рейсах нескольких авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».

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В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) озвучили новые требования к упаковке багажа. Теперь не будут принимать кладь, вручную упакованную в пищевую пленку. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта. «Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта», — уточнили представители компании «Воздушные ворота Северной столицы» в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что багаж, упакованный в пищевую пленку, не соответствует правилам. Для решения проблемы пассажирам предлагается обратиться на стойку регистрации. В марте сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажиры могут самостоятельно упаковывать багаж. Однако данная возможность доступна только на рейсах нескольких авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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