В Пулково перестали принимать неправильно упакованный багаж

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) озвучили новые требования к упаковке багажа. Теперь не будут принимать кладь, вручную упакованную в пищевую пленку. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта.
«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта», — уточнили представители компании «Воздушные ворота Северной столицы» в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что багаж, упакованный в пищевую пленку, не соответствует правилам. Для решения проблемы пассажирам предлагается обратиться на стойку регистрации.
В марте сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажиры могут самостоятельно упаковывать багаж. Однако данная возможность доступна только на рейсах нескольких авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».
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