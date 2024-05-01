Главврач курганской больницы проводит совещания по снижению смертности

02 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В межрайонной больнице №7 разбирают летальные случаи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево Курганской области) Александр Савин проводит еженедельные совещания с медиками по разбору случаев смертей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Проводим еженедельный разбор смертей на всех этапах (КИЛИ). Важно разобрать всех, сделать выводы! Составленный план по участкам и корректировка его после разбора является важной задачей. Важно также не перекладывать ответственность на пациента. Ошибки бывают у всех, но наши ошибки иногда, к сожалению, приводят к печальным результатам, поэтому правильные выводы крайне важны», — написал Савин в своем telegram-канале. В совещаниях принимают участие врачи и фельдшеры больницы. Ранее Савин рассказывал о совещании по информатизации, а также совещании по применению бережливых технологий, в котором опытом делились коллеги из Владивостока. URA.RU писало, что межрайонная больница №7 ввела брендбук, разработанный Минздравом для службы здоровья. В учреждении смонтировали вывески и навигацию в едином стиле, а также получили партию халатов для врачей. Главврач больницы Александр Савин принял участие в конкурсе на пост директора департамента здравоохранения Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево Курганской области) Александр Савин проводит еженедельные совещания с медиками по разбору случаев смертей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Проводим еженедельный разбор смертей на всех этапах (КИЛИ). Важно разобрать всех, сделать выводы! Составленный план по участкам и корректировка его после разбора является важной задачей. Важно также не перекладывать ответственность на пациента. Ошибки бывают у всех, но наши ошибки иногда, к сожалению, приводят к печальным результатам, поэтому правильные выводы крайне важны», — написал Савин в своем telegram-канале. В совещаниях принимают участие врачи и фельдшеры больницы. Ранее Савин рассказывал о совещании по информатизации, а также совещании по применению бережливых технологий, в котором опытом делились коллеги из Владивостока. URA.RU писало, что межрайонная больница №7 ввела брендбук, разработанный Минздравом для службы здоровья. В учреждении смонтировали вывески и навигацию в едином стиле, а также получили партию халатов для врачей. Главврач больницы Александр Савин принял участие в конкурсе на пост директора департамента здравоохранения Курганской области.