«Роснано» просит суд признать факт занижения обязательств при Чубайсе

04 марта 2024 в 06:39 Размер текста - 17 +

Иск принят к производству 29 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Роснано» обратилась в Арбитражный суд, чтобы признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году. Эта переоценка привела к увеличению задолженности института развития и ухудшению его финансового состояния. Иск был принят к производству 29 февраля, передают источники. «Компания хочет добиться признания факта переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что позволило нарастить задолженность института развития и привело к ухудшению его финансового состояния», — передают информацию источника «Ведомости». В документах суда нет указания на ответчиков и третьих лиц, однако «Роснано» обратилось с просьбой привлечь в качестве иных лиц Минэкономразвития, Минфин и госкорпорацию ВЭБ.РФ. Внешний долг «Роснано» насчитывал более 146 млрд рублей к концу 2020 года. В прошлом году компании удалось погасить 28 млрд рублей долга. В Кремле отмечали, что в «Роснано» идут «нелегкие процессы». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они связаны с долгами компании за прошлые годы.

Компания «Роснано» обратилась в Арбитражный суд, чтобы признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году. Эта переоценка привела к увеличению задолженности института развития и ухудшению его финансового состояния. Иск был принят к производству 29 февраля, передают источники. «Компания хочет добиться признания факта переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что позволило нарастить задолженность института развития и привело к ухудшению его финансового состояния», — передают информацию источника «Ведомости». В документах суда нет указания на ответчиков и третьих лиц, однако «Роснано» обратилось с просьбой привлечь в качестве иных лиц Минэкономразвития, Минфин и госкорпорацию ВЭБ.РФ. Внешний долг «Роснано» насчитывал более 146 млрд рублей к концу 2020 года. В прошлом году компании удалось погасить 28 млрд рублей долга. В Кремле отмечали, что в «Роснано» идут «нелегкие процессы». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они связаны с долгами компании за прошлые годы.