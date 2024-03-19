«Ведомости»: экс-компания Чубайса больше не может платить по долгам

У «Роснано» не хватает собственных средств на оплату долгов. Об этом заявил управляющий, финансовый директор, член правления института развития Владислав Юнусов.
«Практически весь долг, который мы погасили за три года, выплачен за счет наших собственных средств. Причем без реструктуризации, без просрочек, четко по графику», — рассказал Владислав Юнусов в интервью «Ведомостям». По его словам, имеющихся средств будет недостаточно для продолжения стабильного обслуживания имеющихся обязательств. В настоящее время госкорпарация совместно с прокуратурой ведет работу по взысканию ущерба с бывших партнеров.
По словам управляющего, сейчас долг компании составляет 69 млрд.рублей. Рассматривается вопрос о предоставлении банками единовременного погашения задолженности, но с 30%-ным дисконтом. Если удастся договориться, компания сможет продолжить выполнять свою функцию по развитию венчурного рынка, если нет, то акционеру предстоит выбрать между банкротством и ликвидацией компании либо выплатой за нее долга.
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