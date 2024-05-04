Суд в Москве арестовал лидера китайской секты «Фалуньгун»*, доводящей людей до суицида

Лидер китайской секты «Фалуньгун»* Миненкова арестована московским судом
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Наталья Миненкова арестована до 27 июня 2024 Фото:

Московский суд отправил за решетку лидера китайской секты «Фалуньгун» (запрещена в РФ, также Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО связанные с «Фалуньгун» организации), которая доводит людей до самоубийства, Наталью Миненкову. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миненковой Натальи Германовны», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что Миненкова будет арестована до 27 июня 2024 года.

Согласно обвинению, она занималась организацией мероприятий, способствующих деятельности и популяризации действий запрещенной организации. Действия Миненковой включали разработку и проведение мероприятий для поддержки деятельности «Фалуньгуна», а также использование мер конспирации для связи с членами организации.

Ранее в Москве прошли обыски у адептов «Фалуньгуна». Во время обысков была найдена запрещенная в России литература.

* Организация запрещена в России, Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой «Фалуньгун» организации

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Московский суд отправил за решетку лидера китайской секты «Фалуньгун» (запрещена в РФ, также Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО связанные с «Фалуньгун» организации), которая доводит людей до самоубийства, Наталью Миненкову. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миненковой Натальи Германовны», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что Миненкова будет арестована до 27 июня 2024 года. Согласно обвинению, она занималась организацией мероприятий, способствующих деятельности и популяризации действий запрещенной организации. Действия Миненковой включали разработку и проведение мероприятий для поддержки деятельности «Фалуньгуна», а также использование мер конспирации для связи с членами организации. Ранее в Москве прошли обыски у адептов «Фалуньгуна». Во время обысков была найдена запрещенная в России литература. * Организация запрещена в России, Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой «Фалуньгун» организации
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