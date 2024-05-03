В Москве задержали последователей китайской секты «Фалуньгун»*, доводящей людей до суицида

Четырех последователей китайской секты «Фалуньгун»* задержали в Москве

03 мая 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Во время обысков были задержаны четыре последователя китайской секты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве прошли обыски у адептов запрещенной китайской секты «Фалуньгун» (Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с «Фалуньгун» организации, которая запрещена в России), которая доводит людей до самоубийства. Об этом сообщили в силовом ведомстве. «Проведены обыски по местам проживания адептов китайской секты „Фалуньгун“. По итогам пяти обысков четыре человека задержаны по статье 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Во время обысков была найдена запрещенная в России литература. «Фалуньгун» была создана в 1992 в Китае. Учитель гимнастики Ли Хунчжи, который основал секту, в 1996 году попытался устроиться государственный переворот. Попытка не удалась, поэтому Ли Хунчжи скрылся в США, где у него был собственный замок. Российские правоохранительные органы отмечали, что секта получала финансирование из США, а в России и Китае она пыталась устроить «цветные революции». *Организация запрещена в России, Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой «Фалуньгун» организации Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве прошли обыски у адептов запрещенной китайской секты «Фалуньгун» (Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с «Фалуньгун» организации, которая запрещена в России), которая доводит людей до самоубийства. Об этом сообщили в силовом ведомстве. «Проведены обыски по местам проживания адептов китайской секты „Фалуньгун“. По итогам пяти обысков четыре человека задержаны по статье 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Во время обысков была найдена запрещенная в России литература. «Фалуньгун» была создана в 1992 в Китае. Учитель гимнастики Ли Хунчжи, который основал секту, в 1996 году попытался устроиться государственный переворот. Попытка не удалась, поэтому Ли Хунчжи скрылся в США, где у него был собственный замок. Российские правоохранительные органы отмечали, что секта получала финансирование из США, а в России и Китае она пыталась устроить «цветные революции». *Организация запрещена в России, Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой «Фалуньгун» организации