В Москве задержали последователей китайской секты «Фалуньгун»*, доводящей людей до суицида

Четырех последователей китайской секты «Фалуньгун»* задержали в Москве
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Во время обысков были задержаны четыре последователя китайской секты Фото:

В Москве прошли обыски у адептов запрещенной китайской секты «Фалуньгун» (Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с «Фалуньгун» организации, которая запрещена в России), которая доводит людей до самоубийства. Об этом сообщили в силовом ведомстве.

«Проведены обыски по местам проживания адептов китайской секты „Фалуньгун“. По итогам пяти обысков четыре человека задержаны по статье 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Во время обысков была найдена запрещенная в России литература.

«Фалуньгун» была создана в 1992 в Китае. Учитель гимнастики Ли Хунчжи, который основал секту, в 1996 году попытался устроиться государственный переворот. Попытка не удалась, поэтому Ли Хунчжи скрылся в США, где у него был собственный замок.

Российские правоохранительные органы отмечали, что секта получала финансирование из США, а в России и Китае она пыталась устроить «цветные революции».

*Организация запрещена в России, Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой «Фалуньгун» организации

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В Москве прошли обыски у адептов запрещенной китайской секты «Фалуньгун» (Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с «Фалуньгун» организации, которая запрещена в России), которая доводит людей до самоубийства. Об этом сообщили в силовом ведомстве. «Проведены обыски по местам проживания адептов китайской секты „Фалуньгун“. По итогам пяти обысков четыре человека задержаны по статье 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Во время обысков была найдена запрещенная в России литература. «Фалуньгун» была создана в 1992 в Китае. Учитель гимнастики Ли Хунчжи, который основал секту, в 1996 году попытался устроиться государственный переворот. Попытка не удалась, поэтому Ли Хунчжи скрылся в США, где у него был собственный замок. Российские правоохранительные органы отмечали, что секта получала финансирование из США, а в России и Китае она пыталась устроить «цветные революции». *Организация запрещена в России, Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой «Фалуньгун» организации
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