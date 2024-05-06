06 мая 2024

В центре Екатеринбурга прозвучали пушечные выстрелы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, армия, военные, гильза, артиллерия, холостой снаряд, артиллеристы, солдат, зис-3
В генеральной репетиции парада Победы приняли участие ЗИС-3 Фото:

Екатеринбуржцы услышали выстрелы во время генеральной репетиции парада Победы. В подготовке к 9 Мая приняли участие пушки ЗИС-3, которые выстроились возле спортивного комплекса «Динамо» и произвели залпы, рассказали URA.RU в пресс-службе ЦВО.

«Всего услышали несколько пушечных выстрелов. Звук было слышно возле БЦ „Высоцкий“» — сказал собеседник. По словам другого очевидца, залп можно было услышать даже возле цирка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЦВО. Там пояснили, что это салютовали пушки ЗИС-3 — перед исполнением гимна. Они установлены на набережной у стадиона «Динамо», и салютуют обычно во время генеральной репетиции и на самом параде.

В центре города с самого утра проходит финальная репетиция парада. На военнослужащих пришли посмотреть десятки екатеринбуржцев. На время подготовки перекрыли движение до 12:00 по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. В городе с 07:00 начали собираться огромные пробки, из-за которых подскочили цены на такси, а люди массово опаздывают на работу.

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Екатеринбуржцы услышали выстрелы во время генеральной репетиции парада Победы. В подготовке к 9 Мая приняли участие пушки ЗИС-3, которые выстроились возле спортивного комплекса «Динамо» и произвели залпы, рассказали URA.RU в пресс-службе ЦВО. «Всего услышали несколько пушечных выстрелов. Звук было слышно возле БЦ „Высоцкий“» — сказал собеседник. По словам другого очевидца, залп можно было услышать даже возле цирка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЦВО. Там пояснили, что это салютовали пушки ЗИС-3 — перед исполнением гимна. Они установлены на набережной у стадиона «Динамо», и салютуют обычно во время генеральной репетиции и на самом параде. В центре города с самого утра проходит финальная репетиция парада. На военнослужащих пришли посмотреть десятки екатеринбуржцев. На время подготовки перекрыли движение до 12:00 по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. В городе с 07:00 начали собираться огромные пробки, из-за которых подскочили цены на такси, а люди массово опаздывают на работу.
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