В центре Екатеринбурга прозвучали пушечные выстрелы. Фото

07 мая 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

В генеральной репетиции парада Победы приняли участие ЗИС-3 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы услышали выстрелы во время генеральной репетиции парада Победы. В подготовке к 9 Мая приняли участие пушки ЗИС-3, которые выстроились возле спортивного комплекса «Динамо» и произвели залпы, рассказали URA.RU в пресс-службе ЦВО. «Всего услышали несколько пушечных выстрелов. Звук было слышно возле БЦ „Высоцкий“» — сказал собеседник. По словам другого очевидца, залп можно было услышать даже возле цирка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЦВО. Там пояснили, что это салютовали пушки ЗИС-3 — перед исполнением гимна. Они установлены на набережной у стадиона «Динамо», и салютуют обычно во время генеральной репетиции и на самом параде. В центре города с самого утра проходит финальная репетиция парада. На военнослужащих пришли посмотреть десятки екатеринбуржцев. На время подготовки перекрыли движение до 12:00 по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. В городе с 07:00 начали собираться огромные пробки, из-за которых подскочили цены на такси, а люди массово опаздывают на работу. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы услышали выстрелы во время генеральной репетиции парада Победы. В подготовке к 9 Мая приняли участие пушки ЗИС-3, которые выстроились возле спортивного комплекса «Динамо» и произвели залпы, рассказали URA.RU в пресс-службе ЦВО. «Всего услышали несколько пушечных выстрелов. Звук было слышно возле БЦ „Высоцкий“» — сказал собеседник. По словам другого очевидца, залп можно было услышать даже возле цирка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЦВО. Там пояснили, что это салютовали пушки ЗИС-3 — перед исполнением гимна. Они установлены на набережной у стадиона «Динамо», и салютуют обычно во время генеральной репетиции и на самом параде. В центре города с самого утра проходит финальная репетиция парада. На военнослужащих пришли посмотреть десятки екатеринбуржцев. На время подготовки перекрыли движение до 12:00 по части улиц: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Вайнера, Урицкого, Володарского. В городе с 07:00 начали собираться огромные пробки, из-за которых подскочили цены на такси, а люди массово опаздывают на работу.