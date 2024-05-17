Что построят в Челябинске на месте не состоявшейся резиденции главы КНР. Фото

В Челябинске на месте 22-летнего долгостроя возведут новый ТРК
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройки к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, стройка никитина на васенко
На месте долгостроя появится ТРК с апартаментами, офисными помещениями, в форме полукруга Фото:

В Челябинске на месте долгостроя на улице Васенко 94, где планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, к саммитам ШОС и БРИКС, построят 6-7 этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами. Застройщики «Дикси-плюс» уже начали готовить объект под строительство.

«Напомним, первоначальному проекту уже больше двадцати лет, поэтому без новаций не обойтись. На данный момент проводятся работы по внесению изменений в проектно-сметную документацию, обсуждаются технические решения. Разрешение на строительство получено, в целом конструктив остается прежним. В результате город увидит новый современный торгово-развлекательный центр с апартаментами, офисными помещениями, в форме полукруга, декорированный в светлые тона», — рассказал URA.RU источник.

По словам источника, на данный момент застройщик осуществляет поиск подрядчиков, согласовывает нюансы строительства. При этом определенные подготовительные работы на объекте уже ведутся. Вывозится строительный мусор, подготовлена территория для тяжелой техники.

«Оптимальные технические решения в применяемой технологии строительства необходимо воплотить в жизнь с учетом изменения правовых реалий. Надеемся, удастся», — подытожил источник.

С застройщиком объекта URA.RU связаться не удалось. На звонок в компании ООО «Дикси плюс» на звонок не ответили.

Ранее стало известно, что у долгостроя на улице Васенко 94 в Челябинске, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, появился новый владелец. В сентябре 2022 года мэрия Челябинска продала с торгов недострой с аукциона более чем за 39 млн рублей. Но его строительство все не начиналось. На тот момент было несколько оригинальных архитектурных проектов, по которым шло активное обсуждение. Судьбу недостроя обещали решить в 2024 году.

Рабочий визит Николая Цуканова по строящимся объектам к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск
В Челябинске на месте долгостроя на улице Васенко 94 построят 6-7 этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами
Фото:
Долгострой на Васенко 94. Челябинск
На данный момент с объекта вывозится строительный мусор, подготовлена терриотрия для тяжелой техники
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на месте долгостроя на улице Васенко 94, где планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, к саммитам ШОС и БРИКС, построят 6-7 этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами. Застройщики «Дикси-плюс» уже начали готовить объект под строительство. «Напомним, первоначальному проекту уже больше двадцати лет, поэтому без новаций не обойтись. На данный момент проводятся работы по внесению изменений в проектно-сметную документацию, обсуждаются технические решения. Разрешение на строительство получено, в целом конструктив остается прежним. В результате город увидит новый современный торгово-развлекательный центр с апартаментами, офисными помещениями, в форме полукруга, декорированный в светлые тона», — рассказал URA.RU источник. По словам источника, на данный момент застройщик осуществляет поиск подрядчиков, согласовывает нюансы строительства. При этом определенные подготовительные работы на объекте уже ведутся. Вывозится строительный мусор, подготовлена территория для тяжелой техники. «Оптимальные технические решения в применяемой технологии строительства необходимо воплотить в жизнь с учетом изменения правовых реалий. Надеемся, удастся», — подытожил источник. С застройщиком объекта URA.RU связаться не удалось. На звонок в компании ООО «Дикси плюс» на звонок не ответили. Ранее стало известно, что у долгостроя на улице Васенко 94 в Челябинске, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, появился новый владелец. В сентябре 2022 года мэрия Челябинска продала с торгов недострой с аукциона более чем за 39 млн рублей. Но его строительство все не начиналось. На тот момент было несколько оригинальных архитектурных проектов, по которым шло активное обсуждение. Судьбу недостроя обещали решить в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...