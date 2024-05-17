В Челябинске на месте 22-летнего долгостроя возведут новый ТРК

На месте долгостроя появится ТРК с апартаментами, офисными помещениями, в форме полукруга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на месте долгостроя на улице Васенко 94, где планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, к саммитам ШОС и БРИКС, построят 6-7 этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами. Застройщики «Дикси-плюс» уже начали готовить объект под строительство.

«Напомним, первоначальному проекту уже больше двадцати лет, поэтому без новаций не обойтись. На данный момент проводятся работы по внесению изменений в проектно-сметную документацию, обсуждаются технические решения. Разрешение на строительство получено, в целом конструктив остается прежним. В результате город увидит новый современный торгово-развлекательный центр с апартаментами, офисными помещениями, в форме полукруга, декорированный в светлые тона», — рассказал URA.RU источник.

По словам источника, на данный момент застройщик осуществляет поиск подрядчиков, согласовывает нюансы строительства. При этом определенные подготовительные работы на объекте уже ведутся. Вывозится строительный мусор, подготовлена территория для тяжелой техники.

«Оптимальные технические решения в применяемой технологии строительства необходимо воплотить в жизнь с учетом изменения правовых реалий. Надеемся, удастся», — подытожил источник.

С застройщиком объекта URA.RU связаться не удалось. На звонок в компании ООО «Дикси плюс» на звонок не ответили.

Ранее стало известно, что у долгостроя на улице Васенко 94 в Челябинске, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, появился новый владелец. В сентябре 2022 года мэрия Челябинска продала с торгов недострой с аукциона более чем за 39 млн рублей. Но его строительство все не начиналось. На тот момент было несколько оригинальных архитектурных проектов, по которым шло активное обсуждение. Судьбу недостроя обещали решить в 2024 году.

В Челябинске на месте долгостроя на улице Васенко 94 построят 6-7 этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На данный момент с объекта вывозится строительный мусор, подготовлена терриотрия для тяжелой техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU