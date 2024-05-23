Челябинский ресторатор заплатит 800 тысяч рублей за высланного из РФ повара

23 мая 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Хозяину ресторана грозит 800 тысяч рублей штрафа, а двух его подпольных работников-мигрантов депортировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске хозяину ресторана грозит 800 тысяч рублей штрафа, а двух его подпольных работников-мигрантов депортировали. Поваром и кухонным работником граждане зарубежья работали без патента, и теперь по решению суда они будут принудительно высланы из страны, сообщили 23 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники управления по вопросам миграции в ходе рейдового мероприятия в кафе национальной кухни выявили двух граждан ближнего зарубежья, которые без патента работавших без патента в кафе национальной кухни. Решением суда граждане ближнего зарубежья принудительно высланы из страны», — сообщили в пресс-службе. На данный момент Центральным районным судом города Челябинска решается вопрос о назначении наказания хозяину ресторана, который использовал труд мигрантов. Нарушителю грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно привлеченного к труду мигранта, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В 2024 году за осуществление трудовой деятельности мигрантами без разрешительных документов, а также незаконное использование труда иностранцев задокументировано уже 634 нарушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске хозяину ресторана грозит 800 тысяч рублей штрафа, а двух его подпольных работников-мигрантов депортировали. Поваром и кухонным работником граждане зарубежья работали без патента, и теперь по решению суда они будут принудительно высланы из страны, сообщили 23 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники управления по вопросам миграции в ходе рейдового мероприятия в кафе национальной кухни выявили двух граждан ближнего зарубежья, которые без патента работавших без патента в кафе национальной кухни. Решением суда граждане ближнего зарубежья принудительно высланы из страны», — сообщили в пресс-службе. На данный момент Центральным районным судом города Челябинска решается вопрос о назначении наказания хозяину ресторана, который использовал труд мигрантов. Нарушителю грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно привлеченного к труду мигранта, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В 2024 году за осуществление трудовой деятельности мигрантами без разрешительных документов, а также незаконное использование труда иностранцев задокументировано уже 634 нарушения.