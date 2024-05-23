Из Перми планируют запустить прямой рейс в Бухару

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Из Перми откроют новое направление
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Власти Пермского края планируют запустить прямой авиарейс из Перми в Бухару (Узбекистан). Об этом заявил заместитель председателя краевого правительства, министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов на форуме «Дни пермского бизнеса».

«Сейчас мы начинаем прорабатывать вопрос именно прямого рейса Пермь — Бухара», — передает слова Чибисова «Коммерсант Прикамье». Министр добавил, что рейс запустят в рамках расширения сотрудничества между Пермским краем и Узбекистаном.

Сейчас из Перми уже есть один прямой рейс в Узбекистан. Самолет в город Наманган летает каждое воскресенье, сказано на сайте аэропорта «Большое Савино».

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Власти Пермского края планируют запустить прямой авиарейс из Перми в Бухару (Узбекистан). Об этом заявил заместитель председателя краевого правительства, министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов на форуме «Дни пермского бизнеса». «Сейчас мы начинаем прорабатывать вопрос именно прямого рейса Пермь — Бухара», — передает слова Чибисова «Коммерсант Прикамье». Министр добавил, что рейс запустят в рамках расширения сотрудничества между Пермским краем и Узбекистаном. Сейчас из Перми уже есть один прямой рейс в Узбекистан. Самолет в город Наманган летает каждое воскресенье, сказано на сайте аэропорта «Большое Савино».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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