Из Перми планируют запустить прямой рейс в Бухару

Власти Пермского края планируют запустить прямой авиарейс из Перми в Бухару (Узбекистан). Об этом заявил заместитель председателя краевого правительства, министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов на форуме «Дни пермского бизнеса».
«Сейчас мы начинаем прорабатывать вопрос именно прямого рейса Пермь — Бухара», — передает слова Чибисова «Коммерсант Прикамье». Министр добавил, что рейс запустят в рамках расширения сотрудничества между Пермским краем и Узбекистаном.
Сейчас из Перми уже есть один прямой рейс в Узбекистан. Самолет в город Наманган летает каждое воскресенье, сказано на сайте аэропорта «Большое Савино».
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