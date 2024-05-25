В Великобритании обвинили Россию в общении с НЛО через радиостанцию «Зуммер»

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Россию обвинили в общении с НЛО через радиостанцию
Россию обвинили в общении с НЛО через радиостанцию Фото:

Россия общается с НЛО через радиосигнал «Зумер». Об этом заявил финансовый консультант Ари Бендер Daily Mail. 

«Некоторые говорят, что это самонаводящийся маяк для НЛО или устройство контроля над разумом, с помощью которого русские могут запрограммировать ваш разум», — передает таблоид слова Бендера. Финансовый консультант отметил, что на протяжении многих лет слышал он и поддерживал различные теории о «Зуммере».

В то же время профессор Дэвид Стапплс, специалист по электронике и радиотехнике из Лондонского городского университета, не считает теорию об общении РФ с НЛО через сигнал верной. По его предположению, что «Зуммер» мог действовать как страховка на случай ядерной войны.

Таинственный радиосигнал из России, известный как «Зуммер» или по своему позывному «UVB-76», уже более четырех десятилетий интригует радиолюбителей и ученых по всему миру. Сигнал, который начал передаваться в разгар холодной войны, порождает множество теорий относительно его происхождения и назначения.

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Россия общается с НЛО через радиосигнал «Зумер». Об этом заявил финансовый консультант Ари Бендер Daily Mail.  «Некоторые говорят, что это самонаводящийся маяк для НЛО или устройство контроля над разумом, с помощью которого русские могут запрограммировать ваш разум», — передает таблоид слова Бендера. Финансовый консультант отметил, что на протяжении многих лет слышал он и поддерживал различные теории о «Зуммере». В то же время профессор Дэвид Стапплс, специалист по электронике и радиотехнике из Лондонского городского университета, не считает теорию об общении РФ с НЛО через сигнал верной. По его предположению, что «Зуммер» мог действовать как страховка на случай ядерной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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