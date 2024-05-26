Стала известна шокирующая правда о массовых заражениях опаснейшими заболеваниями в Великобритании

РИА Новости: вина Великобритании в массовом заражении ВИЧ в ХХ веке доказана
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Центр переливания крови в день теракта в Крокус Сити Холл. Курган, забор крови, донорство, центр переливания крови
Власти Великобритании игнорировали сбор крови, что в итоге привело к массовому заражению ВИЧ Фото:

Великобритания намерено игнорировал угрозу здоровья людей, что в итоге привело к заражению опасными заболеваниями: ВИЧ и гепатитом С. Это произошло в XX веке, однако расследование завершилось только сейчас, пишет РИА Новости.

«В результате использования импортированных биоматериалов к началу 1990-х более 30 тысяч британских пациентов заразились ВИЧ, гепатитом С или — в случае 1250 больных гемофилией — и тем, и другим. По последним оценкам, это привело к гибели не менее трех тысяч человек», — говорится в публикации.

Отмечается, что причина всплеска заболеваний проста — доноры не сдавали тесты на наличия ВИЧ и гепатита С. Также были нередки случаи, когда в больших партиях смешивались биоматериалы от разных людей. В таком случае, если даже один человек был зараженным, то всю партию следовало утилизировать.

В 1974 году в Великобританию стали поставляться биоматериалы из США. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) требовала прекратить это, потому что Штаты относится к странам с высоким уровнем гепатита среди населения.

Британский премьер Риши Сунак признал, что оглашение результатов расследования стало «черным днем в истории страны». Он также пообещал выплатить компенсацию пострадавшим. Предварительный компенсационный пакет оценивается более чем в десять миллиардов фунтов стерлингов (один триллион рублей).

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Великобритания намерено игнорировал угрозу здоровья людей, что в итоге привело к заражению опасными заболеваниями: ВИЧ и гепатитом С. Это произошло в XX веке, однако расследование завершилось только сейчас, пишет РИА Новости. «В результате использования импортированных биоматериалов к началу 1990-х более 30 тысяч британских пациентов заразились ВИЧ, гепатитом С или — в случае 1250 больных гемофилией — и тем, и другим. По последним оценкам, это привело к гибели не менее трех тысяч человек», — говорится в публикации. Отмечается, что причина всплеска заболеваний проста — доноры не сдавали тесты на наличия ВИЧ и гепатита С. Также были нередки случаи, когда в больших партиях смешивались биоматериалы от разных людей. В таком случае, если даже один человек был зараженным, то всю партию следовало утилизировать. В 1974 году в Великобританию стали поставляться биоматериалы из США. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) требовала прекратить это, потому что Штаты относится к странам с высоким уровнем гепатита среди населения. Британский премьер Риши Сунак признал, что оглашение результатов расследования стало «черным днем в истории страны». Он также пообещал выплатить компенсацию пострадавшим. Предварительный компенсационный пакет оценивается более чем в десять миллиардов фунтов стерлингов (один триллион рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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