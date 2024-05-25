25 мая 2024
24 мая 2024

Следователи завели уголовное дело из-за гибели пермской семьи на пожаре

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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Следователи ищут причины гибели семьи на пожаре в Прикамье (архивное фото) Фото:

В Пермском крае следователи открыли уголовное дело по факту гибели семьи на пожаре в поселке Мысы Краснокамского округа. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале.

«По данным следствия, ночью 26 мая в частном доме по улице Радужной в поселке Мысы после пожара обнаружены тела трех погибших: мужчины 1977 года рождения, женщины 1965 года рождения и 10-летнего ребенка. По данному факту открыто уголовное дело», — отметили представители Следственного комитета.

В поселке Мысы загорелся дом и надворные постройки на 63 квадратных метрах. Погибли три человека: 10-летняя девочка, ее отец и бабушка. Пожарного извещателя в частном доме не было.

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В Пермском крае следователи открыли уголовное дело по факту гибели семьи на пожаре в поселке Мысы Краснокамского округа. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале. «По данным следствия, ночью 26 мая в частном доме по улице Радужной в поселке Мысы после пожара обнаружены тела трех погибших: мужчины 1977 года рождения, женщины 1965 года рождения и 10-летнего ребенка. По данному факту открыто уголовное дело», — отметили представители Следственного комитета. В поселке Мысы загорелся дом и надворные постройки на 63 квадратных метрах. Погибли три человека: 10-летняя девочка, ее отец и бабушка. Пожарного извещателя в частном доме не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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