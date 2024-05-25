Следователи завели уголовное дело из-за гибели пермской семьи на пожаре

В Пермском крае следователи открыли уголовное дело по факту гибели семьи на пожаре в поселке Мысы Краснокамского округа. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале.
«По данным следствия, ночью 26 мая в частном доме по улице Радужной в поселке Мысы после пожара обнаружены тела трех погибших: мужчины 1977 года рождения, женщины 1965 года рождения и 10-летнего ребенка. По данному факту открыто уголовное дело», — отметили представители Следственного комитета.
В поселке Мысы загорелся дом и надворные постройки на 63 квадратных метрах. Погибли три человека: 10-летняя девочка, ее отец и бабушка. Пожарного извещателя в частном доме не было.
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В Пермском крае следователи открыли уголовное дело по факту гибели семьи на пожаре в поселке Мысы Краснокамского округа. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале. «По данным следствия, ночью 26 мая в частном доме по улице Радужной в поселке Мысы после пожара обнаружены тела трех погибших: мужчины 1977 года рождения, женщины 1965 года рождения и 10-летнего ребенка. По данному факту открыто уголовное дело», — отметили представители Следственного комитета. В поселке Мысы загорелся дом и надворные постройки на 63 квадратных метрах. Погибли три человека: 10-летняя девочка, ее отец и бабушка. Пожарного извещателя в частном доме не было.