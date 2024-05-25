Семья погибла на пожаре в Пермском крае. Фото

В поселке Мысы сгорел частный дом вместе с людьми (архивное фото)
В поселке Мысы Краснокамского округа (Пермский край) в ночь с 25 на 26 мая на пожаре погибла семья из трех человек. Об этом сообщили представители МЧС России в своем telegram-канале.
«Ночью в поселке Мысы загорелись жилой дом и надворные постройки на 63 квадратных метрах. Погибли три человека: 10-летняя девочка, ее отец и бабушка», — говорится в сообщении представителей МЧС.
По предварительным данным, пожар в частном доме произошел из-за перегрузки электросети. Пожарного извещателя в доме не было, уточнили в ведомстве. С матерью погибшей девочки работает психолог МЧС России.
В частном доме в Мысах на пожаре погибли люди
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