25 мая 2024
24 мая 2024

Семья погибла на пожаре в Пермском крае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погорельцы из Дивного. Нижневартовск, пожарище, угли, обгорело, сгоревший дом, последствия пожара
В поселке Мысы сгорел частный дом вместе с людьми (архивное фото) Фото:

В поселке Мысы Краснокамского округа (Пермский край) в ночь с 25 на 26 мая на пожаре погибла семья из трех человек. Об этом сообщили представители МЧС России в своем telegram-канале.

«Ночью в поселке Мысы загорелись жилой дом и надворные постройки на 63 квадратных метрах. Погибли три человека: 10-летняя девочка, ее отец и бабушка», — говорится в сообщении представителей МЧС.

По предварительным данным, пожар в частном доме произошел из-за перегрузки электросети. Пожарного извещателя в доме не было, уточнили в ведомстве. С матерью погибшей девочки работает психолог МЧС России.

В Мысах на пожаре погибли люди в частном доме
В частном доме в Мысах на пожаре погибли люди
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Мысы Краснокамского округа (Пермский край) в ночь с 25 на 26 мая на пожаре погибла семья из трех человек. Об этом сообщили представители МЧС России в своем telegram-канале. «Ночью в поселке Мысы загорелись жилой дом и надворные постройки на 63 квадратных метрах. Погибли три человека: 10-летняя девочка, ее отец и бабушка», — говорится в сообщении представителей МЧС. По предварительным данным, пожар в частном доме произошел из-за перегрузки электросети. Пожарного извещателя в доме не было, уточнили в ведомстве. С матерью погибшей девочки работает психолог МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...