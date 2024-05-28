28 мая 2024

Челябинец скончался, перепутав водку с уксусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина перепутал алкоголь с уксусом
Мужчина перепутал алкоголь с уксусом Фото:

В Златоусте (Челябинская область) местный житель скончался, перепутав водку с уксусом во время застолья. Об этом URA.RU 29 мая рассказал источник в медицинской сфере.

«Жена мужчины застала его, когда он уже выпил уксус. На место была вызвана скорая помощь. Медики оперативно доставили пациента в приемный покой. Там ему попытались оказать помощь, но спасти мужчину не удалось», — рассказал источник.

По данным URA.RU, перед трагической ошибкой мужчина пил несколько дней. Предположительно, в состоянии опьянения он перепутал бутылки.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 12:38 по Уральскому времени:

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Златоусте (Челябинская область) местный житель скончался, перепутав водку с уксусом во время застолья. Об этом URA.RU 29 мая рассказал источник в медицинской сфере. «Жена мужчины застала его, когда он уже выпил уксус. На место была вызвана скорая помощь. Медики оперативно доставили пациента в приемный покой. Там ему попытались оказать помощь, но спасти мужчину не удалось», — рассказал источник. По данным URA.RU, перед трагической ошибкой мужчина пил несколько дней. Предположительно, в состоянии опьянения он перепутал бутылки. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:38 по Уральскому времени: «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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