Челябинец скончался, перепутав водку с уксусом

В Златоусте (Челябинская область) местный житель скончался, перепутав водку с уксусом во время застолья. Об этом URA.RU 29 мая рассказал источник в медицинской сфере.
«Жена мужчины застала его, когда он уже выпил уксус. На место была вызвана скорая помощь. Медики оперативно доставили пациента в приемный покой. Там ему попытались оказать помощь, но спасти мужчину не удалось», — рассказал источник.
По данным URA.RU, перед трагической ошибкой мужчина пил несколько дней. Предположительно, в состоянии опьянения он перепутал бутылки.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 12:38 по Уральскому времени:
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!