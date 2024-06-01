Мошенники обманывают школьников, сдающих ЕГЭ

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Единественный способ успешно сдать ЕГЭ - подготовиться к нему, подчеркнул эксперт
Единественный способ успешно сдать ЕГЭ - подготовиться к нему, подчеркнул эксперт Фото:

Мошенники активно наживаются на школьниках в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Традиционно выпускникам в период сдачи экзаменов в интернете предлагают многочисленные способы «успешной сдачи» экзаменов: от якобы правильных ответов, до включения в базу данных тех, кто уже якобы успешно сдал экзамен. Об основных уловках злоумышленников рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Он призвал выпускников школ не верить мошенникам. 

«Схема стандартная — используется прямая таргетированная реклама. В частности, боты в мессенджерах. Они предлагают три вида услуг: вписать вас в единую базу ЕГЭ, как будто вы сдали его — вам якобы пришлют сертификат, и можете даже на экзамены не приходить; следующий вариант — покупка правильных ответов со „стопроцентной“ гарантией; третий вариант — вы якобы сможете получить доступ к так называемой базе сливов ЕГЭ в тот момент, когда находитесь непосредственно на экзамене», — рассказал об основных типах мошенничества Григорий Пащенко в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что в настоящий момент практически нет такого, чтобы в открытый доступ размещались базы данных ЕГЭ. Все подобные материалы, которые «сливаются» в интернет — это либо старые версии КИМов, либо версии, специально изготовленные злоумышленниками. Пащенко также подчеркнул, что жертвами мошенников помимо самих выпускников становятся и их родители. Единственная гарантия успешной сдачи ЕГЭ, подчеркнул эксперт — успешная подготовка к экзаменам.

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Мошенники активно наживаются на школьниках в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Традиционно выпускникам в период сдачи экзаменов в интернете предлагают многочисленные способы «успешной сдачи» экзаменов: от якобы правильных ответов, до включения в базу данных тех, кто уже якобы успешно сдал экзамен. Об основных уловках злоумышленников рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Он призвал выпускников школ не верить мошенникам.  «Схема стандартная — используется прямая таргетированная реклама. В частности, боты в мессенджерах. Они предлагают три вида услуг: вписать вас в единую базу ЕГЭ, как будто вы сдали его — вам якобы пришлют сертификат, и можете даже на экзамены не приходить; следующий вариант — покупка правильных ответов со „стопроцентной“ гарантией; третий вариант — вы якобы сможете получить доступ к так называемой базе сливов ЕГЭ в тот момент, когда находитесь непосредственно на экзамене», — рассказал об основных типах мошенничества Григорий Пащенко в эфире радио Sputnik. Он подчеркнул, что в настоящий момент практически нет такого, чтобы в открытый доступ размещались базы данных ЕГЭ. Все подобные материалы, которые «сливаются» в интернет — это либо старые версии КИМов, либо версии, специально изготовленные злоумышленниками. Пащенко также подчеркнул, что жертвами мошенников помимо самих выпускников становятся и их родители. Единственная гарантия успешной сдачи ЕГЭ, подчеркнул эксперт — успешная подготовка к экзаменам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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