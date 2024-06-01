Двум сотрудникам «Крокуса» избрали меру пресечения по делу о теракте

Двух сотрудников "Крокус Сити Холла" обвинили в оказании услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — передают журналисты издания. Отмечается, что фигурантов дела отпустили, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Оба не признают свою вину.
Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта. В ходе него погибли свыше 140 человек. В конце мая суд возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг в отношении двух сотрудников. Предварительно, из-за их бездействия многие не смогли спастись, так как были заблокированы пожарные выходы.
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