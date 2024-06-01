Двум сотрудникам «Крокуса» избрали меру пресечения по делу о теракте

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Двух фигурантов дела обвиняют в несоблюдении услуг, что привело к гибели людей в "Крокусе"
Двух фигурантов дела обвиняют в несоблюдении услуг, что привело к гибели людей в "Крокусе" Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Двух сотрудников "Крокус Сити Холла" обвинили в оказании услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — передают журналисты издания. Отмечается, что фигурантов дела отпустили, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Оба не признают свою вину.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта. В ходе него погибли свыше 140 человек. В конце мая суд возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг в отношении двух сотрудников. Предварительно, из-за их бездействия многие не смогли спастись, так как были заблокированы пожарные выходы.

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Двух сотрудников "Крокус Сити Холла" обвинили в оказании услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает "Коммерсант". "Двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — передают журналисты издания. Отмечается, что фигурантов дела отпустили, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Оба не признают свою вину. Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта. В ходе него погибли свыше 140 человек. В конце мая суд возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг в отношении двух сотрудников. Предварительно, из-за их бездействия многие не смогли спастись, так как были заблокированы пожарные выходы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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