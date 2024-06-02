Экономика Промышленность Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти 02 июня 2024 в 17:26 Размер текста - 17 + Страны ОПЕК+ приняли решение о добыче нефти Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Государства ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до третьего квартала 2025 года. Об этом стало известно в ходе заседания стран-членов объединения нефтедобытчиков. «ОПЕК+ продлил действующие квоты [по добыче нефти] до конца третьего квартала 2025 года», — сообщили на заседании. Информацию передает РИА Новости. Ранее один из делегатов ОПЕК допустил продление мер по сокращению добычи энергоресурса. Представитель делегации уточнил, что после одобрения государства объявят о добровольном уменьшении нефтедобычи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Государства ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до третьего квартала 2025 года. Об этом стало известно в ходе заседания стран-членов объединения нефтедобытчиков. «ОПЕК+ продлил действующие квоты [по добыче нефти] до конца третьего квартала 2025 года», — сообщили на заседании. Информацию передает РИА Новости. Ранее один из делегатов ОПЕК допустил продление мер по сокращению добычи энергоресурса. Представитель делегации уточнил, что после одобрения государства объявят о добровольном уменьшении нефтедобычи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям