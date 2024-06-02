Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти

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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Страны ОПЕК+ приняли решение о добыче нефти Фото:

Государства ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до третьего квартала 2025 года. Об этом стало известно в ходе заседания стран-членов объединения нефтедобытчиков.

«ОПЕК+ продлил действующие квоты [по добыче нефти] до конца третьего квартала 2025 года», — сообщили на заседании. Информацию передает РИА Новости.

Ранее один из делегатов ОПЕК допустил продление мер по сокращению добычи энергоресурса. Представитель делегации уточнил, что после одобрения государства объявят о добровольном уменьшении нефтедобычи.

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Государства ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до третьего квартала 2025 года. Об этом стало известно в ходе заседания стран-членов объединения нефтедобытчиков. «ОПЕК+ продлил действующие квоты [по добыче нефти] до конца третьего квартала 2025 года», — сообщили на заседании. Информацию передает РИА Новости. Ранее один из делегатов ОПЕК допустил продление мер по сокращению добычи энергоресурса. Представитель делегации уточнил, что после одобрения государства объявят о добровольном уменьшении нефтедобычи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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