Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ приняли решение о добыче нефти
Государства ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до третьего квартала 2025 года. Об этом стало известно в ходе заседания стран-членов объединения нефтедобытчиков.
«ОПЕК+ продлил действующие квоты [по добыче нефти] до конца третьего квартала 2025 года», — сообщили на заседании. Информацию передает РИА Новости.
Ранее один из делегатов ОПЕК допустил продление мер по сокращению добычи энергоресурса. Представитель делегации уточнил, что после одобрения государства объявят о добровольном уменьшении нефтедобычи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.