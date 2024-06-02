02 июня 2024

Мэр Котова вызвала владельца ресторана «Вкусно и точка» для разговора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Котова пригласит в мэрию владельца ресторана «Вкусно и точка», чтобы обсудить проблему Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова встретится с владельцем известного фастфуда «Вкусно и точка» из-за мусора, который посетители бросают прямо на газон. Об этом заявила Котова 3 июня на аппаратном совещании.

«Нужно будет вызвать владельца „Вкусно и точка“ для разговора в мэрию. Кроме того, не устраивает ситуация с мусором в ряде городских районов. Вчера объезжала Советский район, на Цвиллинга было много мусора. Необходимо проверять эти объекты по выходным, если с утра и даже ближе к обеду остается мусор», — распорядилась Котова.

Глава района объяснил, что ситуация с мусором возникла из-за смены подрядчика, но этот ответ не устроил мэра. Котова сказала, что после ночных отдыхающих мусор должен быть убран к утру, чтобы не портить настроение тем, кто идет на работу и отводит детей в садики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Челябинска Наталья Котова встретится с владельцем известного фастфуда «Вкусно и точка» из-за мусора, который посетители бросают прямо на газон. Об этом заявила Котова 3 июня на аппаратном совещании. «Нужно будет вызвать владельца „Вкусно и точка“ для разговора в мэрию. Кроме того, не устраивает ситуация с мусором в ряде городских районов. Вчера объезжала Советский район, на Цвиллинга было много мусора. Необходимо проверять эти объекты по выходным, если с утра и даже ближе к обеду остается мусор», — распорядилась Котова. Глава района объяснил, что ситуация с мусором возникла из-за смены подрядчика, но этот ответ не устроил мэра. Котова сказала, что после ночных отдыхающих мусор должен быть убран к утру, чтобы не портить настроение тем, кто идет на работу и отводит детей в садики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...