Мэр Котова вызвала владельца ресторана «Вкусно и точка» для разговора

Мэр Челябинска Наталья Котова встретится с владельцем известного фастфуда «Вкусно и точка» из-за мусора, который посетители бросают прямо на газон. Об этом заявила Котова 3 июня на аппаратном совещании.
«Нужно будет вызвать владельца „Вкусно и точка“ для разговора в мэрию. Кроме того, не устраивает ситуация с мусором в ряде городских районов. Вчера объезжала Советский район, на Цвиллинга было много мусора. Необходимо проверять эти объекты по выходным, если с утра и даже ближе к обеду остается мусор», — распорядилась Котова.
Глава района объяснил, что ситуация с мусором возникла из-за смены подрядчика, но этот ответ не устроил мэра. Котова сказала, что после ночных отдыхающих мусор должен быть убран к утру, чтобы не портить настроение тем, кто идет на работу и отводит детей в садики.
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