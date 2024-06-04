04 июня 2024

В Челябинской области не хватает директоров магазинов и инженеров

HeadHunter: Челябинску одинаково не хватает директоров магазинов и инженеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский рынок труда испытывает одну и ту же потребность в торговых управленцах и инженерах
Челябинский рынок труда испытывает одну и ту же потребность в торговых управленцах и инженерах Фото:

Потребность в инженерах и директорах магазинов в Челябинской области находится на одном уровне. Как следует из данных сервиса HeadHunter, число вакансий тех и других составило примерно по два процента.

«Топ-20 востребованных специалистов в мае. Доля потребности в инженерах-конструкторах, инженерах-проектировщиках от числа всех вакансий — 2%, доля по директорам магазинов, директорам торговой сети — 2,1%», — отметили аналитики HeadHunter.

Исследование рынка труда в регионе за май текущего года выявило изменения в спросе на различные профессии. Специалисты отметили, что работодатели разместили 37,4 тысячи вакансий. Это на 36% превысило показатели 2023 года. Особенно заметный рост числа предложений о работе наблюдался в сферах страхования, розничной торговли и науки с образованием.

Все активней на рынке труда востребованы рабочие специальности. В мае в данной профобласти опубликовано 26% всех вакансий. 

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Потребность в инженерах и директорах магазинов в Челябинской области находится на одном уровне. Как следует из данных сервиса HeadHunter, число вакансий тех и других составило примерно по два процента. «Топ-20 востребованных специалистов в мае. Доля потребности в инженерах-конструкторах, инженерах-проектировщиках от числа всех вакансий — 2%, доля по директорам магазинов, директорам торговой сети — 2,1%», — отметили аналитики HeadHunter. Исследование рынка труда в регионе за май текущего года выявило изменения в спросе на различные профессии. Специалисты отметили, что работодатели разместили 37,4 тысячи вакансий. Это на 36% превысило показатели 2023 года. Особенно заметный рост числа предложений о работе наблюдался в сферах страхования, розничной торговли и науки с образованием. Все активней на рынке труда востребованы рабочие специальности. В мае в данной профобласти опубликовано 26% всех вакансий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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