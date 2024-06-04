В Челябинской области не хватает директоров магазинов и инженеров

Потребность в инженерах и директорах магазинов в Челябинской области находится на одном уровне. Как следует из данных сервиса HeadHunter, число вакансий тех и других составило примерно по два процента.
«Топ-20 востребованных специалистов в мае. Доля потребности в инженерах-конструкторах, инженерах-проектировщиках от числа всех вакансий — 2%, доля по директорам магазинов, директорам торговой сети — 2,1%», — отметили аналитики HeadHunter.
Исследование рынка труда в регионе за май текущего года выявило изменения в спросе на различные профессии. Специалисты отметили, что работодатели разместили 37,4 тысячи вакансий. Это на 36% превысило показатели 2023 года. Особенно заметный рост числа предложений о работе наблюдался в сферах страхования, розничной торговли и науки с образованием.
Все активней на рынке труда востребованы рабочие специальности. В мае в данной профобласти опубликовано 26% всех вакансий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!