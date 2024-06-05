В ответ на иск в пять миллиардов ММК выставил претензии на 1,4 миллиарда

ММК предъявил встречные претензии трубникам Фото: Илья Московец © URA.RU

В ответ на пятимиллиардный иск Загорского трубного завода Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) выставил встречные претензии на 1,4 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона, в предварительном заседании 5 июня стороны обменялись доводами и возражениями.

«Подано встречное исковое заявление ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ к АО „Загорский трубный завод“ о взыскании договорной неустойки в связи с неисполнением обязательств по размещению заказов. В предварительном судебном заседании стороны обменялись доводами и возражениями», — отметили в суде.

Неустойка насчитана за период с апреля по декабрь 2023 года. Обязательства, как считают на ММК, были не исполнены в объеме 204,2 тысячи тонн продукции. Суд принял исковое заявление магнитогорского комбината. Рассмотрение дела отложено до 1 августа.

Иск подмосковного завода зарегистрирован в начале мая. Трубники потребовали взыскать с ММК чуть больше пяти миллиардов рублей. Также предъявлена неустойка в сумме 397,6 млн рублей.

При подготовке материала URA.RU направил запросы к обеим сторонам спора. В пресс-службе ММК комментировать процесс отказались, в офисе трубного завода на отправленные вопросы не ответили.

Загорский завод управляется УК «Уральская Сталь». В холдинг также выходит комбинат в Оренбургской области.