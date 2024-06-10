Завод Роскосмоса в Златоусте спорит с водоканалом из-за фекальных стоков

Входящий в структуру Роскосмоса завод «Златмаш» в Златоусте (Челябинская область) поспорил с компанией «Златоустовский „Водоканал“» из-за фекальных стоков. Как следует из предупреждения УФАС по региону, коммунального монополиста предупредили о необходимости заключить договор транспортировки канализации.
«УФАС предупреждает ООО „Златоустовский ‚Водоканал‘“ о необходимости заключения с АО „Златмаш“ договора на транспортировку сточных вод. Срок определен до 28 июня, но не позднее 10 рабочих дней со дня получения настоящего предупреждения», — следует из документа службы.
Спор возник из-за сторонних абонентов и режимного характера работы завода. В конце декабря 2023 года «Златмаш» обратился к водоканалу с заявкой о заключении договора на транспортировку сточных вод. Коммунальщики обследовали сети и пришли к выводу о том, что к ним подключено, кроме самого оборонного завода, еще 23 абонента. В связи с закрытым режимом работы водоканал, сославшись на невозможность контроля, отказался заключать договор.
Посчитав такое поведение незаконным, УФАС отметил, что оно нарушает имущественные права «Златмаша». Будучи с января 2024 года транзитной организацией, завод лишен возможности получать плату за услуги по транспортировке сточных вод по установленным тарифам.
При подготовке материала URA.RU обратился с запросами к обеим сторонам спора. К моменту публикации комментарии не поступили.
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