Экономика Российская водка лидирует на мировом рынке несмотря на санкции 11 июня 2024 в 20:43 Размер текста - 17 + . Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские водочные бренды показали самые быстрые темпы продаж в мире. Об этом сообщает рейтинг отраслевого издания Drinks International. Лидерству не помешала и санкционная политика Запада. «По итогам 2023 года самые быстрые темпы роста продаж на мировом водочном рынке показали российские бренды», — сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Drinks International. Уточняется, что это произошло несмотря на санкционную политику Запада: такое стало возможным благодаря освоению новых рынков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские водочные бренды показали самые быстрые темпы продаж в мире. Об этом сообщает рейтинг отраслевого издания Drinks International. Лидерству не помешала и санкционная политика Запада. «По итогам 2023 года самые быстрые темпы роста продаж на мировом водочном рынке показали российские бренды», — сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Drinks International. Уточняется, что это произошло несмотря на санкционную политику Запада: такое стало возможным благодаря освоению новых рынков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям