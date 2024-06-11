Российская водка лидирует на мировом рынке несмотря на санкции

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Российские водочные бренды показали самые быстрые темпы продаж в мире. Об этом сообщает рейтинг отраслевого издания Drinks International. Лидерству не помешала и санкционная политика Запада.
«По итогам 2023 года самые быстрые темпы роста продаж на мировом водочном рынке показали российские бренды», — сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Drinks International. Уточняется, что это произошло несмотря на санкционную политику Запада: такое стало возможным благодаря освоению новых рынков.
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