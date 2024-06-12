Пермяки без ажиотажа отнеслись к ограничениям по торговле долларами и евро

В Перми не вызвала ажиотаж новость об ограничении работы Мосбиржи с долларами и евро. Об этом URA.RU рассказали в пермских отделениях банков.
«Евро и доллары есть в кассе, наличные рубли можно обменять. Никаких проблем в связи с ограничениями Мосбиржи нет», — рассказали в отделении «Норвик Банка» корреспонденту агентства. Уточняется, что в наличии также есть новые долларовые купюры, но в ограниченном количестве.
В одном из пермских отделений «Фора-Банка» сообщили, что в наличии есть доллары, а евро нет. Но отсутствие валюты тоже не связано с Мосбиржей. «Валюту уже давно не привозят. Она появляется, если ее кто-то приносит на продажу», — сообщили в банке.
Ранее, 12 июня, США ввели санкции против Мосбиржи. С 13 июня холдинг прекратил торги долларами и евро. При этом в Центробанке заверили, что цены на валюту сильно не изменятся и россияне могут покупать ее через банки.
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