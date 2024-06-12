12 июня 2024

Пермяки без ажиотажа отнеслись к ограничениям по торговле долларами и евро

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки не спешат покупать валюту
Пермяки не спешат покупать валюту Фото:
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В Перми не вызвала ажиотаж новость об ограничении работы Мосбиржи с долларами и евро. Об этом URA.RU рассказали в пермских отделениях банков.

«Евро и доллары есть в кассе, наличные рубли можно обменять. Никаких проблем в связи с ограничениями Мосбиржи нет», — рассказали в отделении «Норвик Банка» корреспонденту агентства. Уточняется, что в наличии также есть новые долларовые купюры, но в ограниченном количестве.

В одном из пермских отделений «Фора-Банка» сообщили, что в наличии есть доллары, а евро нет. Но отсутствие валюты тоже не связано с Мосбиржей. «Валюту уже давно не привозят. Она появляется, если ее кто-то приносит на продажу», — сообщили в банке.

Ранее, 12 июня, США ввели санкции против Мосбиржи. С 13 июня холдинг прекратил торги долларами и евро. При этом в Центробанке заверили, что цены на валюту сильно не изменятся и россияне могут покупать ее через банки.

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В Перми не вызвала ажиотаж новость об ограничении работы Мосбиржи с долларами и евро. Об этом URA.RU рассказали в пермских отделениях банков. «Евро и доллары есть в кассе, наличные рубли можно обменять. Никаких проблем в связи с ограничениями Мосбиржи нет», — рассказали в отделении «Норвик Банка» корреспонденту агентства. Уточняется, что в наличии также есть новые долларовые купюры, но в ограниченном количестве. В одном из пермских отделений «Фора-Банка» сообщили, что в наличии есть доллары, а евро нет. Но отсутствие валюты тоже не связано с Мосбиржей. «Валюту уже давно не привозят. Она появляется, если ее кто-то приносит на продажу», — сообщили в банке. Ранее, 12 июня, США ввели санкции против Мосбиржи. С 13 июня холдинг прекратил торги долларами и евро. При этом в Центробанке заверили, что цены на валюту сильно не изменятся и россияне могут покупать ее через банки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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