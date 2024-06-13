ЦБ: курс рубля останется единым и рыночным

Банк РФ рассчитает официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Он останется единым и рыночным. Об этом сообщили в Центробанке.
«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета», — передал слова регулятора ТАСС. Там же уточнили, что биржевые механизмы не являются обязательными для определения конвертируемости национальной валюты и рыночного курсообразования, подчеркивая, что многие валютные рынки мира функционируют именно во внебиржевом формате.
Ранее ЦБ сообщил, что российские физические и юридические лица смогут совершать валютные сделки через банки. Там же отметили, что граждане это могут покупать и продавать доллары и евро без опаски за сбережения.
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