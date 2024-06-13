ЦБ: курс рубля останется единым и рыночным

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Курс рубля будет единым и рыночным, заявил ЦБ Фото:

Банк РФ рассчитает официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Он останется единым и рыночным. Об этом сообщили в Центробанке.

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«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета», — передал слова регулятора ТАСС. Там же уточнили, что биржевые механизмы не являются обязательными для определения конвертируемости национальной валюты и рыночного курсообразования, подчеркивая, что многие валютные рынки мира функционируют именно во внебиржевом формате.

Ранее ЦБ сообщил, что российские физические и юридические лица смогут совершать валютные сделки через банки. Там же отметили, что граждане это могут покупать и продавать доллары и евро без опаски за сбережения.

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Банк РФ рассчитает официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Он останется единым и рыночным. Об этом сообщили в Центробанке. «Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета», — передал слова регулятора ТАСС. Там же уточнили, что биржевые механизмы не являются обязательными для определения конвертируемости национальной валюты и рыночного курсообразования, подчеркивая, что многие валютные рынки мира функционируют именно во внебиржевом формате. Ранее ЦБ сообщил, что российские физические и юридические лица смогут совершать валютные сделки через банки. Там же отметили, что граждане это могут покупать и продавать доллары и евро без опаски за сбережения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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