Имущество челябинского экс-депутата распродали с молотка

Арбитражный суд Челябинской области признал экс-депутата Металлургического райсовета Челябинска Эркина Маматова свободным от обязательств после распродажи его имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Определением от 13 июня процедура реализации имущества гражданина, введенная в отношении Маматова Эркина Эргашевича, завершена. Маматов освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина», — уточнили в пресс-службе.
Маматова признали банкротом по его заявлению в ноябре 2023 года. После этого свои претензии выдвинули кредиторы — ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС Финанс» и «Титан». Согласно сервису СБИС, общая сумма долгов Маматова составляла около 1,3 млн рублей. На его имущество был наложен арест.
До 2021 года Маматов руководил в Челябинске муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город». С поста директора он уволился после того, как в учреждении прошли обыски. По данным URA.RU, Маматов уехал в Сочи и на сессиях в райсовете не появлялся. Депутаты поставили вопрос о лишении мандата за прогулы. Не дожидаясь этого решения, Маматов сложил полномочия досрочно. После отъезда из Челябинска он перестал общаться со СМИ и для комментариев недоступен.
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