14 июня 2024

Басков унизил Киркорова на премии МУЗ-ТВ

Басков назвал Киркорова на премии МУЗ-ТВ ведомым
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Басков публично шутил над Филиппом Киркоровым
Николай Басков публично шутил над Филиппом Киркоровым Фото:

На премии МУЗ-ТВ в Москве публику развлекали певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, обмениваясь острыми шуточками. В ходе дружеской перепалки Киркоров назвал Баскова своим «заклятым другом», что вызвало улыбку у присутствующих.

«А что тебя объявлять, у тебя уже есть тарелка дома. А я все суповой набор собираю <...> Я ведущий, но дорого поющий <...> А ты ведомый», — пошутил Басков, слова передает портал Super.ru. Киркоров, в свою очередь, назвал артиста «заклятым другом». 

Певица Алсу, присутствовавшая на премии, не смогла скрыть своего восторга от дуэта Киркорова и Баскова. Она заявила, что «обожает эту парочку». Киркоров, не упустив возможности добавить иронии, ответил: «Да, я тоже обожаю нашу парочку — Абрам и Сарочка».

Музыкальная премия МУЗ-ТВ, возобновившаяся после трехлетнего перерыва, прошла 14 июня 2024 года и собрала множество звезд и зрителей. Участники события с энтузиазмом показали свои яркие и стильные наряды. Киркоров открыл красную дорожку в образе ковбоя.

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На премии МУЗ-ТВ в Москве публику развлекали певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, обмениваясь острыми шуточками. В ходе дружеской перепалки Киркоров назвал Баскова своим «заклятым другом», что вызвало улыбку у присутствующих. «А что тебя объявлять, у тебя уже есть тарелка дома. А я все суповой набор собираю <...> Я ведущий, но дорого поющий <...> А ты ведомый», — пошутил Басков, слова передает портал Super.ru. Киркоров, в свою очередь, назвал артиста «заклятым другом».  Певица Алсу, присутствовавшая на премии, не смогла скрыть своего восторга от дуэта Киркорова и Баскова. Она заявила, что «обожает эту парочку». Киркоров, не упустив возможности добавить иронии, ответил: «Да, я тоже обожаю нашу парочку — Абрам и Сарочка». Музыкальная премия МУЗ-ТВ, возобновившаяся после трехлетнего перерыва, прошла 14 июня 2024 года и собрала множество звезд и зрителей. Участники события с энтузиазмом показали свои яркие и стильные наряды. Киркоров открыл красную дорожку в образе ковбоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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