14 июня 2024

Ковбой Киркоров и герцогиня Бузова с карликами: в чем пришли звезды на премию МУЗ-ТВ. Фоторепортаж

На премию МУЗ-ТВ Ольга Бузова приехала на карете в сопровождении карликов
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
Певица Ольга Бузова появилась на премии в сопровождении карликов Фото:

После трехлетнего перерыва музыкальная премия МУЗ-ТВ 2024 года вновь состоялась 14 июня, привлекая внимание звезд и публики. Участники с удовольствием демонстрировали свои яркие и стильные образы. URA.RU подготовило фоторепортаж, что происходило на музыкальной премии в столице.

Например, артист Филипп Киркоров открыл красную дорожку в образе ковбоя. Его сопровождала блогер Марго Овсянникова. Она появилась в элегантном обтягивающем костюме с корсетом и шлейфом. А певица Ольга Бузова приехала на белой карете и в сопровождении карликов. Она была одета в платье эпохи XVIII века и соответствующий парик.

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После трехлетнего перерыва музыкальная премия МУЗ-ТВ 2024 года вновь состоялась 14 июня, привлекая внимание звезд и публики. Участники с удовольствием демонстрировали свои яркие и стильные образы. URA.RU подготовило фоторепортаж, что происходило на музыкальной премии в столице. Например, артист Филипп Киркоров открыл красную дорожку в образе ковбоя. Его сопровождала блогер Марго Овсянникова. Она появилась в элегантном обтягивающем костюме с корсетом и шлейфом. А певица Ольга Бузова приехала на белой карете и в сопровождении карликов. Она была одета в платье эпохи XVIII века и соответствующий парик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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