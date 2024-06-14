Ковбой Киркоров и герцогиня Бузова с карликами: в чем пришли звезды на премию МУЗ-ТВ. Фоторепортаж

На премию МУЗ-ТВ Ольга Бузова приехала на карете в сопровождении карликов

14 июня 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Певица Ольга Бузова появилась на премии в сопровождении карликов Фото: Наумов Роман © URA.RU После трехлетнего перерыва музыкальная премия МУЗ-ТВ 2024 года вновь состоялась 14 июня, привлекая внимание звезд и публики. Участники с удовольствием демонстрировали свои яркие и стильные образы. URA.RU подготовило фоторепортаж, что происходило на музыкальной премии в столице. Например, артист Филипп Киркоров открыл красную дорожку в образе ковбоя. Его сопровождала блогер Марго Овсянникова. Она появилась в элегантном обтягивающем костюме с корсетом и шлейфом. А певица Ольга Бузова приехала на белой карете и в сопровождении карликов. Она была одета в платье эпохи XVIII века и соответствующий парик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После трехлетнего перерыва музыкальная премия МУЗ-ТВ 2024 года вновь состоялась 14 июня, привлекая внимание звезд и публики. Участники с удовольствием демонстрировали свои яркие и стильные образы. URA.RU подготовило фоторепортаж, что происходило на музыкальной премии в столице. Например, артист Филипп Киркоров открыл красную дорожку в образе ковбоя. Его сопровождала блогер Марго Овсянникова. Она появилась в элегантном обтягивающем костюме с корсетом и шлейфом. А певица Ольга Бузова приехала на белой карете и в сопровождении карликов. Она была одета в платье эпохи XVIII века и соответствующий парик.