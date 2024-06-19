Вахтовик-свердловчанин, выживший после смертельного удара током в ЯНАО, продолжит лечение в Тюмени

Вахтовик из Новоуральска Свердловской области, получивший удар током в 35 мегавольт на электростанции в ЯНАО, лишился ноги, но выжил и идет на поправку. Как сообщил департамент здравоохранения Тюменской области, мужчину перевели для дальнейшего лечения в ОКБ №1.
«Что произошло в тот день я не помню, очнулся только через месяц в отделении реанимации больницы Нового Уренгоя. Там мне и рассказали, что через мое тело прошел ток, напряжением 35 мегавольт. Для меня как для электрика — это чудо, т.к. я знаю, что для смертельного исхода достаточно всего 6 мегавольт. У меня сильно пострадала правая рука, а правая нога до колена сгорела совсем. Меня ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ», — передала слова пациента пресс-служба депздрава Тюменской области.
В течении месяца мужчина находился на интенсивной терапии в палате реанимации ОКБ №1. Ему провели операции по восстановлению кожного покрова методом аутодермопластики, сообщили в больнице. На данный момент состояние пострадавшего удовлетворительное. Реабилитацию электрик проходит по месту жительства.
Ранее URA.RU сообщило о том, что врачи Нового Уренгоя спасли мужчину, который получил удар током в 35000 вольт. В НЦГБ пациент был доставлен в крайне тяжелом состоянии, но хирурги больницы сумели сохранить коленный сустав, который поможет мужчине в дальнейшем закрепить протез.
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