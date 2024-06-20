Екатеринбург уходит под воду: затоплена набережная Исети. Видео

Исеть затопила набережную в центре Екатеринбурга
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На Средний Урал надвигается фронт, накрывший Москву
На Средний Урал надвигается фронт, накрывший Москву Фото:

В центре Екатеринбурга 20 июня река Исеть затопила набережную после сильных ливней, обрушившихся на город. Улицы также уходят под воду, рассказал URA.RU читатель агентства.

«Прогулочная зона набережной Исети затоплена. Вода льет в реку с крыш зданий и труб, из-за чего она поднимается», — сказал собеседник. Он отметил, что вода идет также из канализаций, прорывая люки на центральных улицах.

Днем на потопы жаловались жители Новой Сортировки. Из-за непогоды затопило улицу Техническую возле «Таганского ряда» — автомобилисты старались на минимальной скорости проехать участок. Цены на такси взлетели, а город встал в девятибалльные пробки. «Екатеринбург просто обездвижен», — комментировали горожане.

О сильных дождях с 19 по 20 июня екатеринбуржцев предупреждали в МЧС. Спасатели призывают отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов.

Синоптик Алексей Пулин предупреждает, что в Свердловскую область придет холодный фронт, который накрыл Москву. Мощный ураган в столице привел к серьезным последствиям: шквалистый ветер сносил мусорные баки, повреждал обшивку крыш и создавал препятствия для движения общественного транспорт. Москвичи стали свидетелями редкого природного явления — смерча. Следить за ЧП в режиме онлайн можно — в трансляции URA.RU.

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В центре Екатеринбурга 20 июня река Исеть затопила набережную после сильных ливней, обрушившихся на город. Улицы также уходят под воду, рассказал URA.RU читатель агентства. «Прогулочная зона набережной Исети затоплена. Вода льет в реку с крыш зданий и труб, из-за чего она поднимается», — сказал собеседник. Он отметил, что вода идет также из канализаций, прорывая люки на центральных улицах. Днем на потопы жаловались жители Новой Сортировки. Из-за непогоды затопило улицу Техническую возле «Таганского ряда» — автомобилисты старались на минимальной скорости проехать участок. Цены на такси взлетели, а город встал в девятибалльные пробки. «Екатеринбург просто обездвижен», — комментировали горожане. О сильных дождях с 19 по 20 июня екатеринбуржцев предупреждали в МЧС. Спасатели призывают отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов. Синоптик Алексей Пулин предупреждает, что в Свердловскую область придет холодный фронт, который накрыл Москву. Мощный ураган в столице привел к серьезным последствиям: шквалистый ветер сносил мусорные баки, повреждал обшивку крыш и создавал препятствия для движения общественного транспорт. Москвичи стали свидетелями редкого природного явления — смерча. Следить за ЧП в режиме онлайн можно — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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