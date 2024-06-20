В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за ливня. Скрин

В Екатеринбурге из-за ливня подорожали поездки на такси
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, проезжая часть, автомобильное движение, улица карла либкнехта, прохожие, город, яндекс такси
Из-за ливня город встал в девятибалльные пробки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 20 мая из-за ливня выросли цены на такси, а город встал в девятибалльные пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«За поездку от улицы Фрунзе до Шарташской придется заплатить 624 рубля. Обычно после работы езжу за 350-400 рублей. Еще и ожидание машины 11 минут, а ехать 23 минуты, хотя на самом деле больше, наверняка. Пробки нереальные!» — жалуется один из них.

В некоторых случаях за 50-минутную поездку придется заплатить от 1100 рублей. Минимальное ожидание составляет от двух минут, в зависимости от точки.

Цены на такси взлетели из-за ливня
Цены на такси взлетели из-за ливня

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 20 мая из-за ливня выросли цены на такси, а город встал в девятибалльные пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU. «За поездку от улицы Фрунзе до Шарташской придется заплатить 624 рубля. Обычно после работы езжу за 350-400 рублей. Еще и ожидание машины 11 минут, а ехать 23 минуты, хотя на самом деле больше, наверняка. Пробки нереальные!» — жалуется один из них. В некоторых случаях за 50-минутную поездку придется заплатить от 1100 рублей. Минимальное ожидание составляет от двух минут, в зависимости от точки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...