В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за ливня. Скрин

В Екатеринбурге из-за ливня подорожали поездки на такси

20 июня 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Из-за ливня город встал в девятибалльные пробки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вечером 20 мая из-за ливня выросли цены на такси, а город встал в девятибалльные пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU. «За поездку от улицы Фрунзе до Шарташской придется заплатить 624 рубля. Обычно после работы езжу за 350-400 рублей. Еще и ожидание машины 11 минут, а ехать 23 минуты, хотя на самом деле больше, наверняка. Пробки нереальные!» — жалуется один из них. В некоторых случаях за 50-минутную поездку придется заплатить от 1100 рублей. Минимальное ожидание составляет от двух минут, в зависимости от точки. Цены на такси взлетели из-за ливня Скриншот: приложение «ЯндексGO» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 20 мая из-за ливня выросли цены на такси, а город встал в девятибалльные пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU. «За поездку от улицы Фрунзе до Шарташской придется заплатить 624 рубля. Обычно после работы езжу за 350-400 рублей. Еще и ожидание машины 11 минут, а ехать 23 минуты, хотя на самом деле больше, наверняка. Пробки нереальные!» — жалуется один из них. В некоторых случаях за 50-минутную поездку придется заплатить от 1100 рублей. Минимальное ожидание составляет от двух минут, в зависимости от точки.