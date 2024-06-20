Из-за ливня город встал в девятибалльные пробки (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 20 мая из-за ливня выросли цены на такси, а город встал в девятибалльные пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«За поездку от улицы Фрунзе до Шарташской придется заплатить 624 рубля. Обычно после работы езжу за 350-400 рублей. Еще и ожидание машины 11 минут, а ехать 23 минуты, хотя на самом деле больше, наверняка. Пробки нереальные!» — жалуется один из них.
В некоторых случаях за 50-минутную поездку придется заплатить от 1100 рублей. Минимальное ожидание составляет от двух минут, в зависимости от точки.
Цены на такси взлетели из-за ливня
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