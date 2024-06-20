В Екатеринбурге после комы скончался водитель питбайка, погубивший в ДТП 9-летнего брата

В одной из больниц Екатеринбурга скончался 20-летний житель поселка Пионерский Талицкого района, оказавшийся в коме после ДТП на питбайке с 9-летним братом-пассажиром, который умер на месте ЧП. Об этом рассказала мама парня.
«Никиты больше нет», — передает E1.ru слова женщины. Отмечается, что он скончался 20 июня в екатеринбургской больнице. Находился в коме с 10 июня.
Смертельная авария произошла в Пионерском вечером 10 июня с автомобилем Honda. Никита на питбайке Kayo, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не уступил легковушке, двигающейся по главной, допустив с ней столкновение. Байкеры не использовали защитную экипировку, питбайк не был зарегистрирован должным образом, а Никита не имел прав.
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