20 июня 2024

В Екатеринбурге после комы скончался водитель питбайка, погубивший в ДТП 9-летнего брата

После 10-дневной комы умер свердловчанин, разбившийся в ДТП с 9-летним братом
© Служба новостей «URA.RU»
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Парень скончался в одной из больниц Екатеринбурга
Парень скончался в одной из больниц Екатеринбурга Фото:

В одной из больниц Екатеринбурга скончался 20-летний житель поселка Пионерский Талицкого района, оказавшийся в коме после ДТП на питбайке с 9-летним братом-пассажиром, который умер на месте ЧП. Об этом рассказала мама парня.

«Никиты больше нет», — передает E1.ru слова женщины. Отмечается, что он скончался 20 июня в екатеринбургской больнице. Находился в коме с 10 июня.

Смертельная авария произошла в Пионерском вечером 10 июня с автомобилем Honda. Никита на питбайке Kayo, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не уступил легковушке, двигающейся по главной, допустив с ней столкновение. Байкеры не использовали защитную экипировку, питбайк не был зарегистрирован должным образом, а Никита не имел прав.

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В одной из больниц Екатеринбурга скончался 20-летний житель поселка Пионерский Талицкого района, оказавшийся в коме после ДТП на питбайке с 9-летним братом-пассажиром, который умер на месте ЧП. Об этом рассказала мама парня. «Никиты больше нет», — передает E1.ru слова женщины. Отмечается, что он скончался 20 июня в екатеринбургской больнице. Находился в коме с 10 июня. Смертельная авария произошла в Пионерском вечером 10 июня с автомобилем Honda. Никита на питбайке Kayo, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не уступил легковушке, двигающейся по главной, допустив с ней столкновение. Байкеры не использовали защитную экипировку, питбайк не был зарегистрирован должным образом, а Никита не имел прав.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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