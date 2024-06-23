Екатеринбуржца жестко избили на остановке

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От нападавшего мужчину защитили трое очевидцев
От нападавшего мужчину защитили трое очевидцев Фото:

В Екатеринбурге вечером 23 июня в микрорайоне Химмаш на улице Инженерной, 75, напротив отдела полиции избили мужчину. Инцидент произошел около остановки. Пострадавшего госпитализировали медики, сообщили очевидцы.

«Избили мужчину, очевидцы вызвали пострадавшему скорую и полицию… Потом приехала скорая помощь и забрала пациента», — рассказал очевидец Е1.ru.

На опубликованных порталом кадрах заметно, что полуголый мужчина пытался добить пострадавшего в конфликте екатеринбуржца. Однако от нападавшего его защищали трое очевидцев.

В пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщили URA.RU, что МВД уже ищет участников конфликта. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №13. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к происшествию», — заявили в екатеринбургской полиции.

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В Екатеринбурге вечером 23 июня в микрорайоне Химмаш на улице Инженерной, 75, напротив отдела полиции избили мужчину. Инцидент произошел около остановки. Пострадавшего госпитализировали медики, сообщили очевидцы. «Избили мужчину, очевидцы вызвали пострадавшему скорую и полицию… Потом приехала скорая помощь и забрала пациента», — рассказал очевидец Е1.ru. На опубликованных порталом кадрах заметно, что полуголый мужчина пытался добить пострадавшего в конфликте екатеринбуржца. Однако от нападавшего его защищали трое очевидцев. В пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщили URA.RU, что МВД уже ищет участников конфликта. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №13. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к происшествию», — заявили в екатеринбургской полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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